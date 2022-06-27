Каждый второй ярославец планирует пройти обучение без помощи работодателя ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Каждый второй ярославец планирует пройти обучение без помощи работодателя

27.06.2022, 8:54, Новости
Теги: ,

Каждый второй ярославец хочет пройти курсы или тренинги в течение ближайшего года.

Самая популярная цель обучения — повышение профессионализма. В опросе сервиса SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из Ярославля.

48% ярославцев планирует самостоятельно (не за счет работодателя) пройти профессиональные тренинги, курсы повышения квалификации, обучающие семинары или получить дополнительное образование в течение ближайшего года. Чаще всего целью обучения называют улучшение профнавыков (45% из числа желающих пройти обучение). По 19% надеются с помощью курсов достичь нового уровня саморазвития или сменить работу. 10% рассчитывают повысить свой уровень доходов, 3% — вырасти в должности.

Женщины делились планами пройти обучение в течение ближайшего года чаще мужчин (51 и 43% соответственно). Чем старше горожане, тем меньше среди них желающих проходить курсы (54% среди молодежи до 24 лет и 44% среди тех, кому более 45-ти). Количество желающих обучаться за свой счет растет с увеличением уровня доходов опрошенных: 45% среди респондентов с зарплатой до 30 тыс. руб. и 59% среди граждан с доходом от 80 тыс. руб. в месяц.

26% ярославцев не планируют обучаться за свой счет в течение ближайшего года. Чаще всего причиной отказа являются финансовые трудности (55%). Каждый восьмой уверен, что уже обладает необходимым багажом знаний (12%). Каждому десятому на обучение не хватает времени. 5% не видят смысла повышать квалификацию.

Время проведения опроса: 27 мая — 23 июня 2022 года.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Пора на фронт

24.06 / Удобство и преимущества сервиса Микрокредитор для подбора займа онлайн без отказа

23.06 / Почти треть ярославцев опасаются увольнения

16.06 / 55 процентов ярославцев не устраивает их зарплата

14.06 / 4,8 резюме на одну вакансию

09.06 / Всего на полтора процента

09.06 / Терпимость и ложь на работе

08.06 / Количество вакансий в Ярославской области снизилось на 22 процента

01.06 / Все, что нужно знать о трудоустройстве подростков

30.05 / В Ярославской области ищут работу почти 40 тысяч человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика