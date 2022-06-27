 

Решение по абортам раскололо Америку на два непримиримых лагеря

27.06.2022, 7:47, Разное
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Отмена Верховным судом США прецедентного решения, дающего право на прерывание беременности, раскололо страну: пока противники абортов празднуют победу, их сторонники проводят демонстрации в защиту прав женщин, рассказывает France 3. Вице-президент Камала Харрис предупредила, что похожая судьба может угрожать другим фундаментальным правам американцев: праву на применение контрацепции, а также вступлению в межрасовые или гей-браки.

Едва только Верховный суд США объявил о своём решении, клиника в Луизиане, проводившая аборты, прекратила работу. Активисты, выступающие против абортов, празднуют победу и позируют перед камерами с фотографиями плода.

АКТИВИСТ ПРОТИВ АБОРТОВ: Это исторический день. Мы молились об этом 36 лет, мы провели столько демонстраций.

В разговор быстро вмешивается активистка за аборты.

АКТИВИСТКА ЗА АБОРТЫ: То, за что вы молились, только приведёт к смерти большего количества женщин, потому что те, кто захочет сделать аборт, больше не смогут обратиться ни в какую больницу.

Такой обмен репликами символичен: в настоящее время эти две Америки кажутся непримиримыми соперниками.

По всей стране — в Нью-Йорке, Сен-Луисе или Лос-Анджелесе — сотни тысяч демонстрантов выступают против решения Верховного суда.

АКТИВИСТКА ЗА АБОРТЫ: Это трагедия, потому что мы столько боролись, чтобы в 1973 году приняли этот закон! Верховный суд полностью наплевал на жизнь большинства американок.

Со своей стороны противники абортов ликуют.

АКТИВИСТ ПРОТИВ АБОРТОВ: Это потрясающе! Возможно, лучший день моей жизни!

АКТИВИСТКА ПРОТИВ АБОРТОВ: Я так счастлива!

Вчера Верховный суд решил отдать правительствам штатов право разрешать или запрещать аборты. Тринадцать из них уже объявили о намерении отменить право на прерывание беременности.

По мнению вице-президента Камалы Харрис, Верховный суд теперь угрожает пересмотреть другие фундаментальные права.

КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: Это решение ставит под сомнение другие права, которых, как мы думали, нам удалось добиться. Например, право на контрацепцию, гомосексуальные браки или межрасовые браки.

Многие штаты, выступающие за аборты, уже объявили о своём намерении принимать всех американок, которые захотят пройти эту процедуру.   

Дата выхода в эфир 25 июня 2022 года.



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