 

В самопровозглашенной ДНР не исключили отмену смертной казни

27.06.2022, 7:45, Новости дня
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После окончания судов и трибуналов над военными преступниками Донецкая народная республика, если не войдет к тому времени в состав России, может рассмотреть отмену смертной казни, сообщила глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

Шишкина выразила надежду, что «к моменту окончания военных действий, к моменту окончания всех трибуналов и судов наконец-то волеизъявление народа Донбасса, ДНР будет услышано на референдуме» и республика «войдет в состав своей большой Родины», передает ТАСС.

В этом случае, как отметила Шишкина, местному «законотворческому органу не придется отменять смертную казнь в ДНР», поскольку начнут действовать российские законы. Однако, если «к этому моменту не сложатся обстоятельства для референдума», а ДНР «останется независимым государством, то, в соответствии с международными конвенциями, будет рассматривать вопрос об исключении высшей меры наказания».

Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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