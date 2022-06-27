 

Минобороны опубликовало кадры боевой работы РСЗО «Град» по украинским войскам

27.06.2022, 7:45, Новости дня
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Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций украинских войск.

Как сообщается на странице Минобороны в соцсети «ВКонтакте», «после нанесения удара расчеты РСЗО покидают огневую позицию». Указывается, что «перезаряжание РСЗО БМ-21 «Град» расчеты производят в запасном районе, после чего выдвигаются на новую огневую позицию для нанесения удара по вновь выявленным целям».

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своих жалобах западным партнерам заявил, что Россия «в самых важных частях линии фронта» превосходит Украину в артиллерии в 15 раз. Замглавы минобороны Украины Владимир Карпенко признал потерю Украиной половины военной техники.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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