Минобороны опубликовало кадры боевой работы РСЗО «Град» по украинским войскам

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций украинских войск.

Как сообщается на странице Минобороны в соцсети «ВКонтакте», «после нанесения удара расчеты РСЗО покидают огневую позицию». Указывается, что «перезаряжание РСЗО БМ-21 «Град» расчеты производят в запасном районе, после чего выдвигаются на новую огневую позицию для нанесения удара по вновь выявленным целям».

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своих жалобах западным партнерам заявил, что Россия «в самых важных частях линии фронта» превосходит Украину в артиллерии в 15 раз. Замглавы минобороны Украины Владимир Карпенко признал потерю Украиной половины военной техники.

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