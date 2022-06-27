 

Россия подготовилась к попыткам отключить ее от интернета

27.06.2022, 7:45, Новости дня
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Россия справится с попытками отключить ее извне от глобального интернета, сама Россия отключать его не собирается, сообщил спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что Россия «подготовилась так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат». Если это произойдет «извне, то мы выживем», сказал Песков. Он пояснил, что «локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим». «Но повторения ситуации 1991-го года, когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин объяснил, что задача суверенного интернета заключается не в изоляции, а в том, чтобы обеспечить безопасность и независимость отечественного сегмента, несмотря на возможные ограничения со стороны Запада.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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