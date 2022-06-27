Загадка смерти Дэвида Чейза и голос из могилы

В 1990-х годах супруги Дэвид и Джуди Чейз жили обычной жизнью в городке Эвергрин, штат Колорадо, США. Дэвид работал ремесленником и столяром, а Джуди состояла в фонде по правам детей.

Своих детей у них завести все никак не получалось, поэтому Дэвид и Джуди удочерили двух маленьких девочек. Они считались благополучной семьей, с которыми не происходило ничего пугающего, странного или загадочного. Но в 1995 году все изменилось и они оказались в центре таинственного убийства с, возможно, вовлечением паранормальных сил.

6 июня 1995 года Дэвид Чейз занимался ремонтом кровли в местном клубе Elk’s Club вместе со своим напарником Мэттом Орахоске. Они провозились там недолго, закончив все к полудню, а потом поехали обедать. После обеда они заехали в банк, где Дэвид обналичил чек на 1800 долларов, а потом они отправились выпить в ближайший бар. Это было для них обычным “расслаблением” после работы.

По словам Мэтта, через некоторое время он отправился домой, а Дэвид к тому времени все еще оставался в баре, играя на бильярде. Позже он скажет, что тогда в последний раз видел Дэвида живым.

Наступило следующее утро и Дэвид так и не явился домой. Его встревоженная жена позвонила Мэтту и узнала от него, что он накануне оставил Дэвида в баре и что тот был в хорошем настроении и вел себя нормально.

Пока жена Дэвида размышляла о том, что могло с ним случиться и не стоит ли ей начинать обзванивать больницы и полицейские участки, ей позвонила подруга Мэтта и после этого история стала еще более странной.

– Она сказала, что Мэтт сообщил ей о том, что ранее Дэвид рассказал ему, что у него есть идея сделать плот и заняться рафтингом (сплав по горным рекам). И я нашла эти слова совершенно несуразными. Дело в том, что мой муж Дэвид был очень опытным альпинистом и изучал гипотермию (переохлаждение), он прекрасно знал все о том, как опасно лезть в холодную воду. Так что в эту историю было абсолютно невозможно поверить, – рассказывала Джуди Чейз.

Так что Джуди нашла все это очень подозрительным и подала заявление в полицию. Полицейские задержали Мэтта и допросили его о возможной причастности к исчезновению Дэвида Чейза, но им он рассказал то же самое, что Джуди. Что он ушел из бара раньше Дэвида и ничего не знает о том, что с ним произошло после этого.

Поскольку не было никаких признаков того, куда мог подеваться Дэвид, не было свидетелей и не за что было зацепиться, Мэтта не за что было задержать и его отпустили.

Расследование исчезновения Дэвида быстро зашло в тупик, пока шесть недель спустя разлагающееся тело Дэвида Чейза не было найдено в ближайшей реке Медвежий ручей. Место нахождения тела было примерно в трех милях от бара.

Первоначально посчитали, что он сам утонул, когда решил поплавать на плоту, но дальнейший осмотр его тела поставил эту версию под сомнение.

У Дэвида была сломана шея, а на обеих ногах были странные необъяснимые порезы. На нем также не было ничего, кроме ботинок, носков и обрывков брюк, что свидетельствует о том, что его одежда, возможно, была насильно сорвана с его тела.

Интересно, что в его организме не было обнаружено никаких признаков алкоголя, несмотря на заявления Мэтта о том, что они оба выпивали в тот вечер.

Тем не менее, коронер в итоге согласился с первоначальной версией, что смерть Дэвида была несчастным случаем с утоплением, а не убийством. Однако полиция не спешила закрывать дело. Они снова вызвали Мэтта Орахоске для допроса и на этот раз Мэтт рассказал совсем другую версию.

Он сказал, что из бара в тот вечер они вышли вдвоем, а потом привезли к реке Медвежий ручей на пикапе Мэтта несколько бревен для плота и побросали их в воду. Мэтт утверждал, что затем Дэвид внезапно повернулся к нему и произнес загадочное заявление “Забери меня в Моррисоне”, прежде чем прыгнуть в ручей. Позже он изменил эту деталь, сказав, что Дэвид не прыгнул, а случайно упал в ручей.

Полиция с большим подозрением относилась к словам Мэтта. Во-первых, его история постоянно менялась, а во-вторых вокруг его показаний было так много расхождений и странностей. Хотя он утверждал, что они пили весь день, вскрытие показало обратное, не обнаружив никаких признаков алкоголя в организме Дэвида. Также, место, где, по его словам, Дэвид упал в реку, находилось всего в пятидесяти футах от пожарной станции и в нескольких ярдах от бара, так почему же он не попытался позвать на помощь?

А еще девушка Мэтта утверждала, что нашла в бардачке его машины 800 долларов наличными и не знает, откуда они взялись.

Несмотря на все эти подозрительные улики, они не были достаточно конкретными, чтобы арестовать Мэтта, к большому огорчению Джуди.

Прошло еще пара месяцев и теперь в дело вмешался паранормальный аспект. С Джуди связался местный частный детектив по имени Фил Харрис, который рассказал ей то, во что Джуди долго не могла поверить.

Фил утверждал, что 15 октября 1995 года он проснулся от голоса в своей голове, который говорил, что он Дэвид Чейз, и что его убили, потому он нуждается в помощи, чтобы раскрыть его смерть.

Фил ранее слышал о загадочной смерти Дэвида Чейза, так что он сразу понял о чем идет речь. Он обдумал ситуацию и решил связаться с Джуди Чейз, хотя и понимал, что скорее всего она ему не поверит. Он был прав, Джуди отнеслась к его словам очень скептически, но все-таки согласилась встретиться с ним.

Во время беседы с Джуди Филл пересказал ей огромное количество личных вещей, которые могли знать лишь Дэвид и Джуди. По его словам, сам Дэвид рассказал ему это, чтобы его жена поверила в слова Фила.

– В моих отношениях с Дэвидом было много очень личных деталей, о которых больше никто не знал. О нашей совместной жизни, о нашей любви друг к другу, о ласкательных именах, которыми Дэвид называл меня, он называл меня Ханни Банни и Сладенькой, в общем о таких вещах. Фил Харрис никак не мог этого узнать без Дэвида, – говорила Джуди.

После разговора с частным детективом она была вынуждена преодолеть свой скептицизм и признать, что, возможно, он действительно общался с духом ее покойного мужа, и они заключили сделку, что Харрис будет вести дело.

К слову, Фил Харрис взял с Джуди всего 1 доллар за эту работу, так как он сам хотел узнать, чем закончится этот его странный опыт контакта с призраком.

В последующие дни Харрис утверждал, что Дэвид неоднократно связывался с ним, и картина произошедшего с ним начала проясняться. По словам Дэвида, они с Мэттом поссорились, после чего он был убит Мэттом и другим мужчиной, другом Мэтта.

Фил послушно записал все, что сказал ему Дэвид, а именно вот это:

– Мэтт уговорил меня обналичить чек на 1800 долларов и оставить деньги у него в бардачке под предлогом покупки у него пикапа. Но у меня были сомнения по поводу покупки машины у Мэтта, и я сказал ему об этом, когда мы выходили из бара. Мэтт был в ярости на меня уже в то время, но я этого не осознавал.

Как только мы вернулись к его пикапу, он начал говорить мне, что я обещал ему эти деньги и, следовательно, они его. Мэтт толкнул меня в грудь. Я оттолкнул его, и он ударил меня по лицу. Я немедленно ударил его в ответ, и внезапно у него началось сильное кровотечение из носа.

Это привело его в крайнее бешенство, и он сильно толкнул меня. Я упал очень близко к кромке воды. Мы стояли у небольшой подпорной стены, борясь на земле. Мы катались и пытались ударить друг друга, и я чувствал, что Мэтт получил пару хороших ударов.

Я помню, как он ударил меня сзади по шее твердым предметом. Я не знаю, чем он меня ударил, но это сломало мне шею. Нож, которым срезали с меня одежду, принадлежал другому человеку. Ты был прав, Фил, насчет порезов на моих ногах. Здесь Мэтт срезал с меня одежду, вместо того, чтобы снять ботинки.

Они привязали мою одежду к орудию убийства. Мэтт сказал другому парню выбросить их на середину реки так далеко, как только сможет. Я не уверен, был ли это молоток, лом или даже просто садовый инструмент.

Все это казалось очень многообещающим, но, к сожалению, вскоре после этого Фил Харрис внезапно умер от сердечного приступа, оставив Джуди одну решать свою проблему. Она пыталась обратиться к властям с полученной информацией, но не произвела на них впечатления историей о призраке, говорящем из могилы, чтобы раскрыть собственное убийство.

Но даже если бы ей поверили, у нее все равно не было никаких вещественных доказательств против Мэтта и его сообщника. А без них дело все равно бы развалилось.

Один сержант местной полиции так объяснил эту ситуацию:

– Ну, очевидно, что если бы мы собирались возбудить уголовное дело, у нас должно быть что-то, что мы могли бы представить в суде, это была бы судебная ситуация, и для этого у вас должны быть доказательства, к которым вы можете прикоснуться, и свидетели, с которыми вы можете поговорить. Итак, информация, которую представил Фил Харрис, хотя и не сбрасывается со счетов, нуждалась в подтверждении из какого-либо другого источника.

В итоге Мэтта Орахоске никогда не преследовали за какие-либо преступления, и ему не было предъявлено никаких обвинений, поскольку показания предполагаемого призрака не имеют большого значения в реальном суде.

Смерть Дэвида Чейза так и не была раскрыта, и, несмотря на усилия его жены и многочисленные странности в деле, по-прежнему считается, что он просто сам утонул.