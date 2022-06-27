Женщина случайно засняла йети, когда фотографировала свою собаку

Женщина, пожелавшая остаться анонимом, прислала американскому исследователю загадочных существ Лону Стриклеру любопытную фотографию, которую ее подруга сделала в районе горы Роан, Северная Каролина, США.

Подруга гуляла возле горы со своей собакой и когда она делала этот снимок, она хотела всего лишь сделать фото собаки на фоне заснеженного леса и гор.

Лишь позже, просматривая сделанные фото, она заметила на заднем плане что-то темное и очень похожее на человека, покрытого с ног до головы шерстью.

Фото было сделано еще в феврале 2015 года. По словам автора письма, ее подруга очень честный человек и никогда бы не стала выдумывать подобные вещи.

Она также рассказала, что ее подруга любит гулять на природе, ходить в походы и у нее были мысли о том, что йети могут быть реальностью, но она никогда не думала о том, что сама может встретить йети.

С тех пор, как женщина обнаружила йети на своем снимке, она решила узнать больше об этом существе и стала слушать разные подкасты и искать всевозможную информацию о них.

Автор письма уточняет, что ее подруга сделала много других снимков в этом районе, но лишь на одном из них отобразилось это существо, кем бы оно ни было.

По словам Лона Стриклера, это место находится рядом с так называемой Аппалачской тропой – популярном туристическом маршруте и на этой тропе регулярно наблюдают странных волосатых существ, ходящих на двух ногах.