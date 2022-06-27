На Марсе были пригодные условия для жизни

Есть ли жизнь на Марсе и была ли она когда-нибудь?

Это один из самых главных вопросов, касающихся Красной планеты. Последние исследования указывают на то, что несколько раз за миллиарды лет там могла существовать жизнь.

Благодаря тщательному изучению изображений, сделанных орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, планетологи обнаружили глинистые отложения в северной части долины Ладон, в южной части бассейна Ладон и на юго–западном нагорье вокруг бассейна Ладон – все это часть обширной области Margaritifer Terra, покрытой кратерами.

Глина указывает на длительное присутствие воды, поскольку она образуется при нейтральных условиях pH с минимальным испарением воды. Команда считает, что вода текла здесь примерно от 3,8 миллиарда лет назад до 2,5 миллиардов лет назад, большой отрезок марсианской истории.

– Кроме того, разноцветные слоистые отложения светлых тонов, которые демонстрируют относительно низкие глубины залегания и содержат глину на расстоянии 200 километров, свидетельствуют о том, что озеро, скорее всего, присутствовало в бассейне Ладон и северных долинах Ладон, – говорит Кэтрин Вейц, старший научный сотрудник Института планетологии в Аризоне.

Хотя это не совсем доказательство жизни – нам нужно было бы глубже копать на Марсе в поисках окаменелостей, чтобы действительно подтвердить это, – это предполагает наличие условий, которые вполне могли поддерживать жизнь. Это последнее исследование, позволяющее интерпретировать условия на Марсе по тому, что мы видим на его поверхности и отложениях.

Исследователи полагают, что глины первоначально образовались вокруг возвышенности над бассейном Ладон, а затем были размыты водными потоками и перенесены вниз по течению в озеро в бассейне Ладон и северных долинах Ладон.

По словам команды ученых, самый последний поток воды должен был проходить вдоль юго-западного бассейна Ладон. Отложения здесь соответствуют другой части Марса, дельте Эберсвальде, к югу от региона, охваченного этим исследованием.

– Наши результаты показывают, что глинистые отложения, отложенные проточной водой в Эберсвальде, не были чем-то необычным в это более позднее время, потому что мы видим много примеров подобных молодых долин, в которых отложились глины в регионе, – говорит Вайц.

Мы знаем, что на Марсе есть лед, но поиски жидкой воды продолжаются. Это последнее исследование подтверждает идею о том, что текущая вода когда–то была обширной частью марсианского ландшафта – и, возможно, принесла с собой жизнь.

То, насколько временным или иным было присутствие воды на Марсе, имеет решающее значение для выяснения, могла ли жизнь поддерживаться в какой-то момент. Распределение глины и других пород, замеченных исследователями, согласуется с тем, что вокруг остается вода.

Более того, глины являются источниками питательных веществ и стабилизаторами окружающей среды. Соедините воду, питательные вещества и стабильные условия, и шансы организмов на выживание значительно возрастут.

– Пригодные для жизни условия, возможно, неоднократно возникали в регионе, по крайней мере периодически, до относительно позднего периода истории Марса, – пишут исследователи в своей статье, опубликованной в Icarus.