Мнение: Трамп и респы – выстрел себе в ногу

Еще один удивительный аспект решения «республиканского» Верховного суда США про аборты – его полная политическая неуместность. Вообще больше всего оно похоже на классический «выстрел в ногу»: республиканские судьи Верховного суда делают максимум, чтобы не допустить реванша Республиканской партии США на предстоящих этой осенью промежуточных выборах в Штатах. Причем в условиях, когда – без данного резкого решения – победа РП на выборах, возврат ею большинства в конгрессе и, возможно, Сенате – был почти гарантирован. А теперь…

В самом деле: ведь всевозможные деревенские дурни, мракобесы и религиозные фанатики всех полов – которые, конечно, изо всех силенок приветствуют запрет абортов и малейшие шаги к такому запрету – и так бы проголосовали за «республиканцев», просто потому, что им некуда деваться; в самом деле – не за «демократов» же им голосовать. За 50 лет они привыкли, что аборты приходится терпеть, а «респы» – их единственный выбор (в Штатах двухпартийная система – не забалуешь).

Другими словами, решение ВС не принесет республиканцам буквально ни одного лишнего голоса.

А вот отнять – может! И, думаю, неслабо. Не секрет, что «республиканцы» в Штатах во многом электорально подрастали не столько из-за собственной привлекательности, сколько из-за нежелания многих и многих бывших «демократов» поддерживать Демпартию США, уж очень она пугает своей неуклонной поддержкой «повесточки», трансгендеров, BLM, отмены математики и прочих совсем уж прогрессивных явлений. Скажем, тот же Трамп победил в 2016 году еще и потому, что многие американцы не столько прониклись его весьма сомнительным обаянием, сколько не хотели победы Хиллари (которую в самой США принято ласково называть «ведьмой» и «Бастиндой»).

Другими словами – рост поддержки РП в США зависит в том числе и оттого, что эта партия до последнего времени представлялась разумной части электората чуть менее безумной на фоне совсем уж распоясавшихся «демократов». И вот тут – раз! По всей роже. Когда победа казалась близка как никогда – республиканцы нашли подходящий момент, чтобы напомнить всем и каждому, что они из себя представляют на самом деле.

Понятно, что отрицание одного из базовых гражданских прав – права на распоряжение собственным телом, со стороны «старейшей партии» – симпатий к ней в Штатах не прибавит. Едва ли это вызовет сильный отток симпатий обратно к демам – старичок Байден, на глазах выпадающий из реальности, а также цены на заправках этого не допустят. Но многие ужаснувшиеся впадут в тягостное противоречие: или Байден с деменцией и «повесточкой», или Трамп с зажимом прав женщин – и в итоге просто не придут голосовать. Хотя если бы пришли – проголосовали бы за «респов».

Ну? И зачем республиканцам это нужно, причем практически в канун выборов? Нафига они это затеяли?! Это же не бином Ньютона, всё на поверхности…

Волей-неволей в голову лезет всякая конспирология – типа той, что на деле партаппараты как Демо, так и Респо партий давно уже сплелись корнями и действуют сообща, манипулируя не с целью победы той или иной партии – а исключительно с целью победы «повесточки». Не знаю, как иначе объяснить подобные кульбиты.