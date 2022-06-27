Использование пемзы и не только: ошибки в уходе за ступнями ног, после которых стыдно надеть босоножки

Уход за ступнями очень важен. Регулярный педикюр предотвращает появление натоптышей и мозолей. Его необходимо осуществлять не только летом, когда мы носим открытую обувь, но и в течение всего года. Многие женщины неправильно ухаживают за ногами. Это приводит к еще большему огрубению или травмированию кожи, после которого становится стыдно надевать босоножки. В статье мы расскажем об ошибках в уходе за ступнями и о том, как правильно заботиться о коже ног.

Распространенные ошибки

К наиболее распространенным ошибкам в уходе за ступнями можно отнести:

ношение носочков для педикюра; использование пемзы; применение грубой терки для стоп; срезание мозолей и натоптышей лезвием.

Эти методы педикюра должны стать для вас табу. Далее мы подробно рассмотрим вред каждого из них.

Носочки для педикюра

Носочки для педикюра пропитаны средствами, которые используются при кислотном пилинге. Их надевают на 1,5 – 2 часа. После этого огрубевшая кожа начинает шелушиться и сходить со ступней.

Это верный способ испортить себе кожу на ногах. Применять кислотный пилинг в домашних условиях – довольное опасное мероприятие. Такие процедуры можно осуществлять только под контролем специалиста по педикюру.

Если ваша кожа склонна к быстрому восстановлению, то огрубевшие участки появятся вновь после процедуры. Если же у вас чувствительный эпидермис, то вы можете получить очень грубую кожу на пятках, склонную к появлению трещин.

Использование пемзы

Пемза – довольно распространенное средство для педикюра. Но это настоящий враг красивых и ухоженных стоп. Ее применение приводит к травмированию кожи.

Пемза – это абразив, который создан природой, а не произведен человеком. Поэтому ее шероховатые частицы расположены хаотично и неравномерно. Когда вы трете пемзой пятки, то она может удалить слишком мало или чрезмерно много кожи.

Обычно перед применением пемзы ноги хорошо распаривают. Это делает кожу более уязвимой. Абразив может надорвать ороговевший слой, что приведет к появлению трещин и ранок.

Грубые терки для стоп

Даже если вы давно не ухаживали за ногами, и у вас образовался толстый слой ороговевшей кожи, не используйте слишком грубые и жесткие терки для стоп. Вы рискуете получить влажные мозоли на ступнях, которые будут причинять боль при ходьбе. Это результат травмирования кожи теркой.

Кроме этого, слишком частое и активное применение жесткой терки приводит к тому, что огрубевшая кожа будет нарастать буквально в течение нескольких дней. Помните, что в норме педикюр нужно делать 1 раз в 3 – 4 недели, не чаще. Если ваши пятки грубеют гораздо раньше этого срока, то вы проводите процедуру неправильно.

Срезание натоптышей и мозолей лезвием

Во времена наших бабушек и мам такой педикюр делали не только дома, но и в салонах. Процедура заключалась в том, что стопы распаривали, а затем ороговевшую кожу срезали специальным лезвием. Сейчас этот опасный способ явно устарел.

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При использовании острого инструмента велик риск пореза. В ранку может попасть инфекция, чтобы приведет к появлению гнойника.

Даже если вам удалось сделать педикюр лезвием и обойтись без порезов, ороговевшая кожа очень быстро вернется и станет еще более грубой. Острый инструмент срезает натоптыши и мозоли очень глубоко. На такое грубое воздействие организм реагирует новым отращиванием кожи.

Мы перечислили основные ошибки в педикюре. Далее мы расскажем о правильных методах ухода за ногами.

Уход за ступнями

Уход за ступнями начинается с гигиены. Ноги необходимо ежедневно мыть и стараться держать в сухости. Очень важно также следить за чистотой внутренней части обуви. Это предотвратит попадание патогенной микрофлоры на кожу ступней.

Кожа ступней нуждается в увлажнении. Для этого следует использовать специальные кремы. Их лучше наносить вечером. Увлажняющее средство распределяют массирующими движениями по направлению от пальцев до щиколотки. При этом следует избегать межпальцевых пространств. Эти участки должны всегда оставаться сухими.

Если ваши ноги устали, то перед нанесением увлажняющего крема следует сделать прохладную ванночку для ног. Не стоит использовать для нее ледяную воду. Жидкость должна быть лишь на несколько градусов прохладнее температуры тела.

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Уход за пятками

Правильный уход за пятками поможет вам избавиться от сухих мозолей и натоптышей, а также предотвратить их новое появление.

Начните педикюр с распаривания ступней. Налейте в ванночку теплую воду и добавьте соль для ванн. Погрузите в нее ноги на 10 – 15 минут.

Теперь возьмите мягкую терку для пяток. Смочите ее теплой мыльной водой и аккуратно потрите ею сухие участки стоп и пяток.

Промокните ноги полотенцем. Не трите их, так как кожа после распаривания становится чувствительной и уязвимой.

После завершения процедуры нанесите на стопы и пятки увлажняющий крем.

Как подобрать уходовое средство

Уходовые средства для сухой кожи ног подходят всем людям. Это связано с особенностями эпидермиса на ступнях. Если кожа на лице может быть разного типа, то на ногах она всегда суховата.

Поэтому вы не ошибетесь, если выберете уходовый продукт для сухой кожи. Далее мы рассмотрим разные типы таких средств.

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Масла

Средства для ног на основе растительных масел увлажняют кожу и делают ее мягкой. Они повышают устойчивость ступней к нагрузкам и ношению обуви. Вы можете использовать как специальные масла для ног, так и продукты на основе эфиров растений, предназначенные для ухода за телом.

Наиболее полезными свойствами отличаются масла аргана, карите, макадамии, розы, а также некоторых водных растений.

Кремы и молочко

Молочко и кремы для ног содержат экстракты и эфиры растений, витамины и термальную воду. Они питают кожу и хорошо всасываются. При этом они имеют более легкую текстуру, чем эфирные масла. Эти средства можно использовать для массажа ног.

Скрабы

Скрабы помогают избавиться от огрубевшей кожи. Они также обладают увлажняющими и освежающими свойствами. Эти средства отличаются мягким отшелушивающим действием. В отличие от грубых абразивных материалов и жестких терок, они не травмируют ступни.

Скрабы следует наносить на сухую кожу, одновременно делая легкий массаж ступней. Чтобы пятки оставались мягкими и свежими, процедуру проводят каждые 3 – 4 дня.

Лосьоны

Лосьоны для ног используют для продления эффекта педикюра. Они содержат AHA-кислоты, гидроокись натрия или салициловую кислоту. Эти ингредиенты уменьшают выработку кератина. Этот белок является основной причиной нарастания огрубевшей кожи на пятках и ступнях.

Средства от потливости

Контролировать потливость ног нужно в течение всего года. Но эта проблема становится особенно актуальной в жаркую летнюю погоду.

Чрезмерная потливость ног является причиной неприятного запаха. Кроме этого, она способствует росту бактерий и грибков. Эти патогены появляются в грязной обуви. Влажная и потная кожа становится благоприятной средой для их размножения.

В таких случаях необходимо использовать средства от потливости ног. Их выпускают в форме дезодорантов или кремов. В их состав входят антибактериальные компоненты.

Также полезно делать ванночки для ног с экстрактами эфирных масел. Это устранит неприятный запах и уменьшит выделение пота.

Заключение

Соблюдайте осторожность при уходе за ступнями. Не используйте для удаления ороговевшей кожи агрессивные химикаты, грубые абразивы и терки, а также острые инструменты. Уделяйте внимание гигиене и увлажнению ступней. Регулярно удаляйте натоптыши и мозоли с помощью распаривания и применения мягкой терки.