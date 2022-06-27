Энергетический хаос в Азии грозит планете необратимыми последствиями

Азиатско-Тихоокеанский регион сталкивается с наихудшей за последние годы нехваткой энергоносителей. Эта проблема, усугубляемая украинским кризисом, вынуждает даже богатые страны возвращаться к более дешёвым и более грязным видам топлива, таким как уголь, при этом игнорируя возможное негативное воздействие на изменение климата, передаёт CNN.



AP

В Шри-Ланке люди выстраиваются в многокилометровые очереди, чтобы заправить машины. В Бангладеш магазины закрываются в 8 часов вечера ради экономии энергии. В Индии и Пакистане перебои c подачей электроэнергии, школам приходится прекращать занятия, предприятиям — приостанавливать работу, а жителям — страдать без кондиционеров на фоне смертоносной жары, пишет CNN.

По словам телеканала, это лишь часть наиболее примечательных сцен, разворачивающихся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Местные страны сталкиваются с худшим за последние годы энергетическим кризисом и борются с растущим недовольством, вызванным резким повышением стоимости жизни.

Нестабильность особенно остро ощущается в Шри-Ланке и Пакистане. Общественный гнев уже вызвал волну отставок министров в Коломбо и способствовал уходу Имрана Хана с поста премьера в Исламабаде. Однако многие подозревают, что «политическая расплата» только начинается.

Обе страны были вынуждены пойти на отчаянные меры, в том числе сократить рабочие недели, в целях экономии энергии. Накануне глава шриланкийского правительства Ранил Викрамасингхе объявил о «полном коллапсе» экономики.

В других частях региона также наблюдаются проблемы, которые выглядят не столь очевидными, но всё же могут иметь далекоидущие последствия. Даже в сравнительно богатых странах, таких как Австралия, начинают проявляться опасения, поскольку потребители ощущают увеличивающееся экономическое бремя, подчёркивает CNN.

Оптовые цены на энергию в первом квартале 2022-го выросли на 141% по сравнению с прошлым годом. Австралийское правительство пытается регулировать рынок и рекомендует домохозяйствам сократить вечернее потребление электричества на два часа.

Но опыт Индии наиболее четко демонстрирует, что кризис носит не региональный, а глобальный характер. Пострадав от массовых отключений электроэнергии из-за рекордных температур, страна, которая занимает третье место в мире по выбросам углерода, объявила, что впервые с 2015 года начнёт импортировать уголь.

Хотя каждая из региональных стран сталкивается с уникальным стечением обстоятельств, все они «пострадали от двойного воздействия пандемии коронавируса и российско-украинского конфликта». Два этих «непредвиденных события перевернули с ног на голову ранее разумные предположения о путях снабжения и региональной безопасности, при этом погрузив мир экономического планирования в хаос», рассуждает телеканал.

По словам экспертов, истоки проблемы лежат в огромном разрыве между спросом и предложением. Пандемия привела к необычному снижению спроса на энергию. Но теперь, когда страны начинают восстанавливаться после COVID, потребность в топливе резко возрастает, а внезапная конкуренция подталкивает цены на уголь, нефть и газ до рекордных высот.

Украинский кризис усугубляет эту тенденцию. После того как США и их союзники ввели санкции против российской нефти и газа, многие страны вынуждены искать альтернативные источники, что ещё больше обостряет конкуренцию за ограниченные поставки.

Между тем цены на энергоносители взлетели до небес во всём мире. При этом стоимость угля в пять раз превысила прошлогодние показатели, газа — в десять раз. В результате от подорожания сильнее всего пострадали некоторые азиатские экономики, наиболее зависящие от импорта.

Развивающиеся страны имеют меньше возможностей конкурировать с более богатыми соперниками. И чем сильнее они зависят от импорта топлива, тем больше будет их проблема, считает старший научный сотрудник Центра исследований международной энергетической политики Колумбийского университета Антуан Халф.

В то же время реакция этих стран способна вызвать ещё большую проблему, чем рост цен. Под давлением общественности у правительств и политиков может возникнуть «соблазн вернуться к более дешёвым и более грязным видам энергии, таким как уголь». Более того, существуют признаки, что этот процесс уже начался, обращает внимание CNN.

Совет по энергетической безопасности Австралии предложил финансово поддержать всех производителей электроэнергии, чтобы предотвратить перебои в сети. Вдобавок власти Нового Южного Уэльса воспользовались чрезвычайными полномочиями, чтобы перенаправить уголь, предназначенный для экспорта, на местные станции. Обе меры вызвали критику и обвинения правительства в «предательстве курса на возобновляемые источники энергии».

Примерно 70% индийских электростанций работают на угле. Решение Нью-Дели увеличить импорт этого вида топлива, вероятно, будет иметь ещё более серьёзные экологические последствия, полагает телеканал.

По мнению учёных, для ограничения наихудших последствий глобального потепление нужно резкое сокращение добычи угля. Но добиться этого будет трудно без участия Индии, одного из крупнейших в мире источников выбросов углерода.

Цель Парижского соглашения по климату — удержать повышение средней глобальной температуры на уровне 1,5–2 °С. Если этот рубеж будет пройдён, даже временно, то планета может столкнуться с необратимыми изменениями, предупреждают эксперты.