Работник продуктового магазина напал на экс-юриста Трампа в США

В Нью-Йорке работник продуктового магазина напал на Рудольфа Джулиани – бывшего мэра города и бывшего юриста экс-президента США Дональда Трампа, сообщили СМИ.

New York Times со ссылкой на полицию и самого Джулиани сообщает, что 39-летний мужчина ударил его по спине, когда Джулиани шел по магазину, передает ТАСС.

«Внезапно я чувствую это «Бам!» по своей спине. Я не знаю, помогли ли мне не упасть, но я чуть не упал… Я чувствую эту ужасную боль в спине, и я думаю: что за – я не знал даже, что это было», – приводит слова Джулиани РИА «Новости».

Он сообщил, что напавший назвал его «подонком», а также «одним из тех людей, что будут убивать женщин» (видимо, речь шла о скандале вокруг решения Верховного суда США относительно абортов). «Вы думаете, что спасаете младенцев, но вы будете убивать женщин», – сообщил сотрудник магазина. Ему предъявлены обвинения в нападении.

Напомним, США захлестнули многотысячные акции протеста в ответ на решение Верховного суда отменить знаменательное решение полувековой давности по делу «Роу против Уэйда», гарантирующее конституционное право на аборт.

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