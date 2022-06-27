Алиханов сравнил «облажавшуюся» ЕК с «кошмарами Франца Кафки»

Еврокомиссия «облажалась» и запуталась в своих санкциях, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя запрет транзита грузов через Литву.

Алиханов сообщил в Telegram, что «евробюрократия не уступит советской, а даже превосходит», в случае с Калининградом «Еврокомиссия просто запуталась». Так, «в рублях за газ они тихо платить разрешили, но бумажку по Калининграду не выдали». По его словам, «в ЕК бюрократов больше, чем в кошмарах Франца Кафки, но количество не означает качество (в случае с бюрократками точно не означает), поэтому они, готовя ответы на FAQ, просто облажались». «Это я мягко выражаюсь, – сообщил глава региона. – Остаются еще разные науседы и другие, как бы призывающие не уступать давлению (какому? вы же и начали этот балаган)».

«Как-то один руководитель НИИ в разговоре попросил меня запомнить словосочетание «российский суверенитет над литовской железной дорогой». Она нам не особо нужна, но изучая правовые основы Западно-Берлинского транзита, понимаю, что похожее регулирование не будет совсем уж уникальным за новейшую историю», – говорится в сообщении.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области. Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Алиханов сказал, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.

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