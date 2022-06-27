Мнение: Для тупых

Поскольку очень много идиотов бессмысленно повторяет одну и ту же мантру – “В Штатах ничего не случилось, ничего не произошло, просто решение о допустимости абортов перенесли с федерального уровня на уровень отдельных штатов” – надо разъяснить на примере, может, хотя бы так дойдет до 10-15%.

Итак, смотрите: вот вы (или ваши родители) приватизировали свои квартиры и сейчас в них живете. Причем приватизировали вы их, заметьте, бесплатно. И что интересно: обратно их “расприватизировать” (естественно, тоже забесплатно) – нельзя, закон не позволяет.

А теперь представьте, что в России принят закон, согласно которому решение – можно или нельзя национализировать ранее приватизированные квартиры – отдается на откуп штатам регионам. То есть: живете вы, допустим, в Томской области в своей квартире. В один прекрасный день собирается ЗакСобрание Томской области – и принимает решение все квартиры забрать обратно в госсобственность. И ввести нормативы, как при совке – например, не более 6 кв. метров на одного жильца. И вас завтра придут и из вашей квартиры выселят – потому что у вас, негодяя, не 6, а все 10 метров на жильца.

Скажете ли вы после этого, что “ничего особенного не произошло, просто решение о возможности расприватизации спустили на на региональный уровень”? Конечно, скажете! Вы же говорите так про аборты в Штатах. А то, что раньше вас “национализировать” было в принципе НЕЛЬЗЯ, а теперь можно, причем решением даже не Москвы, а вашего Томска – так это всё пустяки, верно?