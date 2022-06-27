 

Бассейны в Германии остужаются или закрываются из-за ковида и Украины

27.06.2022, 5:03, Разное
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Чтобы быть в курсе последних политических новостей в Германии, достаточно внимательно следить за ситуацией вокруг общественных бассейнов, отмечает немецкая газета Die Welt. В результате пандемии коронавируса многие из них этим летом вынуждены закрыться, а те, которые продолжают работать, вынуждены понизить температуру воды — таковы последствия боевых действий на Украине.


AP

Прошли те времена, когда посещение открытого бассейна сводилось в основном к охлаждению и веселью, а самой большой драмой была длинная очередь перед магазином чипсов, отмечает немецкая газета Die Welt.

Всё, что нужно человеку, чтобы быть в курсе важных изменений в обществе, политике и экономике, — это внимательно следить за новостями банных заведений, считает издание. Закрытие бассейнов летом, например, является прямым следствием коронавируса. Во время пандемии из Германии уехало больше работников, чем вернулось, а оставшиеся посвящают себя обучению плаванию тех школьников, которых не пустили на занятия в период изоляции.

Банный комплекс в Гамбурге дальновидно запустил рекламу с лозунгом «Плавай, плескайся, ныряй», — о всплытии речи не идёт, подчёркивает Die Welt. Тот факт, что в открытых бассейнах иногда бывает холоднее, чем раньше, по крайней мере в окрестностях города, что вскоре коснётся и самого Гамбурга, является прямым следствием энергетического кризиса, вызванного спецоперацией РФ на Украине, считает немецкая газета. Участившиеся драки в купальных заведениях и более частые нападки сексуального характера свидетельствуют как о провале интеграционной политики, поскольку многие преступники приезжают из известных «стран происхождения», так и об общей жестокости, поскольку нередко бандитами становятся и немцы.

Там, где цены на вход растут, это связано с инфляцией, поясняет Die Welt. Следующее далекоидущее изменение зарегистрировано в Эймсбюттеле. Там женщины-депутаты СДПГ подали предложение относительно «топлесс для всех» в бассейнах, «из соображений равенства женщин, а также небинарных людей». Вопрос о том, можно ли достичь этой цели, остаётся спорным даже в этом прогрессивном округе, подчёркивает издание.

Но в качестве индикатора политических настроений как в бассейне, так и в районном собрании властей, «политический прыжок в глубокую воду», безусловно, подходит — хотя бы потому, что район Эймсбюттель официально не отвечает за бассейны, даже за те, которые находятся в Эймсбюттеле, заключает немецкая газета Die Welt.



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