 

АПЛ «Красноярск» впервые вышла на заводские ходовые испытания в Белое море

27.06.2022, 5:00, Новости дня
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В Белом море начались заводские ходовые испытания второй серийной многоцелевой атомной подводной лодки проекта 885М «Красноярск», сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

Источник ТАСС сообщил, что АПЛ «впервые вышла с «Севмаша» на заводские ходовые испытания в Белое море». Планируется испытать работу бортового оборудования, проверив его на соответствие проектным характеристикам. Далее АПЛ должна будет пройти государственные испытания, предусматривающие проверку систем вооружений.

Напомним, «Красноярск» – это вторая серийная атомная многоцелевая подлодка новейшего проекта 885М (шифр «Ясень-М»). Корабли этого проекта в перспективе могут быть вооружены гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон». Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «Красноярск» будет нести высокоточное оружие большой дальности, она сможет проникать в самые труднодоступные районы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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