Стал известен обсуждаемый G7 механизм ограничения цен на российскую нефть

Страны G7 обсуждают возможность установить предельные цены на российскую нефть путем введения ограничений для транспортировки и страхования, сообщают источники.

Источники Bloomberg заявили, что «потенциальный механизм позволит перевозить только ту российскую нефть и нефтепродукты, стоимость которых ниже согласованного порога». Отмечается, что пока соглашение не достигнуто, передает РИА «Новости».

Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.

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