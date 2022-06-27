 

США закупили системы ПРО средней и большой дальности для Украины

27.06.2022, 5:00, Новости дня
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В течение недели США объявят, что закупили системы ПРО средней и большой дальности для Украины, сообщили источники.

CNN сообщает, что США передадут Украине продвинутые системы класса «земля – воздух». CNN указывает, что украинская сторона неоднократно просила союзников передать Киеву передвижные ЗРК NASAMS, способные наносить удары по целям на расстоянии до 160 км. Отмечается, что для их освоения потребуется дополнительное обучение, передает ТАСС.

Кроме того, помимо систем ПРО Вашингтон, вероятно, также объявит о намерении поставить Киеву другие виды военной помощи, включая боеприпасы и контрбатарейные радары, передает РИА «Новости».

1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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