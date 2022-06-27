Мнение: Неравноправие в сексе



Сексу – нет!

Ну и наконец, в связи с всё той же темой запрета абортов (нет сомнений, что после «примера», поданного Штатами, она неминуемо вскоре всплывет и у нас), мне придется выступить в довольно неожиданной роли – «феминиста», то есть защитника прав женщин. Впрочем, мне не привыкать: я уже выступал за права курильщиков (хотя я не курю и никогда не курил), за права любителей выпить (хотя я практически не пью) – что ж, давайте поговорим за феминизм (хотя я сам никогда не рожал и не планирую).

Вопрос совершенно элементарный… но как бы «неприличный», поэтому, видимо, о нем все «стесняются» говорить. Речь-то о сексе, которого «в Советском Союзе нет». Удобно, если надо замолчать самые очевидные вещи – например, тот факт, что матушка природа абсолютно неравномерно распределила «ответственность за секс» между двумя биологическими полами, они же «гендеры». Факт, что при обычном гетеросексе партнеры рискуют совершенно по-разному: женщина может забеременеть, мужчина – нет. Народ-языкотворец выразил эту мужскую роль в исчерпывающей поговорке: «Сунул-вынул и пошел». ВСЁ.

Спорить можно хоть до хрипоты, поводов для разного рода спекуляций, ханжества и пафоса – тонны, но суть дела от этого не меняется: женщина в сексе рискует, мужчина (если не считать венерических болезней) – НЕТ. И до тех пор, пока не появились аборты, риск для женщины от любого секса был чудовищным.

Конечно, есть еще и контрацепция. Но, во-первых, вам не зря любая женщина сразу же укажет, что никакая контрацепция не бывает надежной на все 100%. А во-вторых – в самой идее контрацепции уже заложено неравноправие: ведь, если «по чесноку», заботиться о ней должна сама же женщина – ведь мужчине, как мы уже заметили, в любом случае ничего не грозит (и многие из нас, увы, этим бесстыдно пользуются).

Поэтому идея аборта всегда была тем ultima ratio (последним, крайним доводом), который в конечном счете только и уравнивал женщин и мужчин в одном из самых захватывающих (и приятных) занятий в жизни. «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает», писало Наше Всё в той, исчезнувшей России.

А если аборты запретить? Тогда любой половой акт станет для женщины чреват перспективой приобрести обузу в виде человеческого детеныша, которого сначала придется 9 месяцев вынашивать в собственном чреве, а потом еще 18 (а по нынешним временам как бы и не все 25) лет вынашивать, выхаживать, выкармливать, растить, снабжать, воспитывать и т.д. и т.п. И хорошо, если женщина сама этого хочет и готова распланировать свою последующую жизнь на 25 лет вперед; а если нет?

И заметьте – я говорю именно о женщине. Потому что, как сказала в свое время великая психолог и антрополог Маргарет Мид, «Отец – это биологическая необходимость и социальная случайность». Будет ли все 25 лет при женщине, разделяя все ее заботы о потомстве, мужчина – только из-за того, что он некогда «кинул палку» – большой вопрос. Государство, приставая к мужчинам с «алиментами», может в некоторой степени помочь – но далеко не всем и не всегда. Не говоря о том, что 25% от дохода в 20 тысяч в месяц – это не совсем то, что действительно помогает «поднимать первенца».

То есть на самом деле ежу понятно, что исходная расстановка сексуальных ролей изначально чрезвычайно ВЫГОДНА мужчинам и явно взваливает на женщин повышенный груз… если бы не аборты. Собственно, только эта возможность и позволяет женщинам ТОЖЕ, как и мужчинам, рассматривать секс как приятное развлечение.

Соответственно, что будет, если аборты окажутся вне закона? Во-первых – они, естественно, перейдут в «серую» или даже «черную зону»: женщин станут «выскабливать» спицами, «обеззараженными» на газовой плите – со всеми соответствующими травмами и смертями. Поскольку потребность в аборте – это не блажь, это зачастую жизненная необходимость.

А главное – сам по себе секс превратится в таком обществе в запретное и малодоступное развлечение… зато наверняка пышным цветом расцветут всякого рода «безопасные» сексуальные утехи – такие, как гомосексуализм (и женский и мужской), анальный секс и, конечно же, всякого рода виртуальный. Словом, чего далеко ходить? Кто мало читал про средневековую Европу, может съездить в Польшу или в Иран – там все указанные радости в изобилии. Повышенная религиозная «нравственность» всегда провоцирует гомосексуализм в гомерических масштабах.

Другими словами, суть запрета абортов – это всегда не «борьба за нравственность», а наступление реакции и мракобесия на межполовой секс как таковой, то есть, в конечном итоге – борьба не за, а против рождаемости. Ведь если все станут очень нравственными любителями строго виртуального секса (к тому же анального) – откуда возьмутся дети?

Конечно, кажется несколько странным, что столь явный удар по самым базовым правам женщин нанесен в Америке – то есть как раз там, где феминизм, казалось, вроде бы безоговорочно победил. Но, с другой стороны – ничего странного. С самого начала 20-х годов идет тотальное наступление во всем мире на все базовые права людей; было бы верхом оптимизма ожидать, что все права человека будут попраны, а вот права женщин останутся незыблемо сиять на фоне всеобщего погрома и запустения.

Как видим, Железная Пята топчет женские права на собственное тело и собственное время так же равнодушно и жестоко, как до этого топтала права людей ходить по улицам, дышать полной грудью и не подставлять тело под непонятные уколы черт знает чего. Все развивается логично, а живой секс мужчины и женщины – уже давно с разных сторон пытаются объявить вне закона.

Как ни странно – ИМЕННО оттого, что в результате такого секса иногда бывают дети.