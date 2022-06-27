 

Мнение: О ятагане Эрдогана снова в спину

27.06.2022, 4:15, Разное
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Где это видано, где это слыхано? ©

Турецкий мастер меча ятагана Реджеп Тайип Эрдоган снова остался верен себе. И снова засадил холодное оружие… прямо в спину. В такой ответственный момент!

И ведь придётся «утираться». Какие есть методы воздействия на него сейчас — или даже тем более сейчас?

Ревнителям чистоты: пришлось убрать с карикатуры пару деталей, чтобы не распинаться об иноагентах и прочем. Увы, бывали хуже времена… ©

Так вот, касательно лукавого турка. Он вонзил сразу два ятагана: в спину и пониже спины.

Вот это — первый
«Турция не намерена присоединяться к санкциям, которые Запад ввел в отношении России. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Haberturk. По его словам, Турция периодически получает запросы Запада относительно необходимости санкций против России, однако Анкара «придерживается политики баланса». «Мы не вводим санкций [против Москвы] и не будем к ним подключаться. Мы должны защищать свои интересы», — добавил он.»
А вот — второй
«Действия России на Украине неслучайны, этому предшествовали действия #НАТО и Запада — заявил всё тот же представитель Эрдогана»
Определённо, прежний миропорядок рушится на глазах. Уже очень многие осмеливаются дерзить «гегемону». И ещё больше — присматриваются, оценивая результаты.

Помнится, карикатуры с ятаганом в мягком месте одного политического деятеля в своё время заполонили весь #интернет.

Какие теперь будем рисовать?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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