Мнение: О работе снайперов в зоне СВО

О работе снайперов в зоне СВО

Пару слов о снайперах известного всем «Оркестра», и не только.

Что имеется в наличие у снайперов Вагнера? Это и стандартный набор из СВД, ВСС, а также АСВКМ, SSG 08 и даже лобаевские винты в 408 CheyTac. В целом выбор обширный, и работать можно на серьезные дистанции. Но есть ряд нюансов.

Нюанс №1. СВД оснащены даже не штатным прицелом ПСО-1, а панкратическими 1П21 с регулируемой кратностью от 3 до 9, и рядом гражданских, весьма дорогих, изделий, что для данной винтовки запредельно прекрасно. Однако, винтовки поступили в музыкальный коллектив после капиталки, и несмотря на наипрекраснейшие прицелы, рвут гильзу уже после пятого-десятого выстрела, а про кучность лучше не вспоминать. Тут хотелось бы винтовки все же новые, а не после капиталки.

Нюанс №2. На SSG и лобаевские винтовки приходят специалисты у которых «рабочая» дальность плюс минус 800 метров. Считается, что они уже достаточно подготовлены, и им можно доверить дорогостоящее оборудование. В целом, мальчишки, конечно, не плохие. Но только винтовки могут работать в три раза дальше, чем их «операторы». Было б кстати, если бы в «оркестре» появился свой учебный центр для подготовки «дальнобойщиков».

В целом никто не сможет точно сформулировать роль снайпера на поле боя. Насыщенность войск различными видами вооружения такова, что по отдельной цели, которую с успехом мог бы поразить подготовленный марксман или на худой конец, шарпшутер, затратив всего несколько патронов, в реальности херачат ПТУРами или гаубичной батареей (потому что есть и можем!), тысячекратно увеличивая стоимость её поражения.

Прототип «Шабалина» из «Деривации» положил четырёх наблюдателей на 1850 метров 26 выстрелами, тогда как «Шеф» продолжает считать, что лучшая снайперская винтовка – это Т-72. Правы оба, но с точки зрения экономики, ещё нужно разбираться. Война это же не только кто кого распетушит, но и кто останется в экономическом выигрыше.

И главное: после месяца боёв в музыкальном отряде снайперам стало понятно, что дальность стрелкового боя в текущих условиях – не более трёхсот метров. Всё что дальше – бьётся вышеозначенными тяжелыми дубинами. Крайне редко складывается ситуация, в которой снайпер может реализовать себя и свой ствол, тем более, калибра 408.

(с) Алексей Суконкин

https://t.me/ok_spn/19874 – цинк

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