Мнение: Шкеты и старшие

Захарова объявила о фактически выдвинутом Литве ультиматуме по разблокированию доступа к Калининграду, то есть, отказу от исполнения наложенных ЕС санкций.

Заявлено о том, что Россия будет отстаивать свои национальные интересы любыми доступными способами. По факту такая формулировка предваряет военное решение.

Возникает довольно незамысловатая схема: во-первых, новый конфликт прикрывает провал идущего российско-украинского столкновения. Что бы там ни говорили пропагандисты, назвать вошедшую в затяжную фазу «спец-операцию» победной невозможно. Поэтому новое военное столкновение и, как и положено, с гораздо более высоким уровнем, так как речь может идти уже о нападении на страну НАТО.

Во-вторых, в свете идущей полным ходом подготовки Китая к нападению на Тайвань возникает стойкая уверенность, что Кремль пустили в первых рядах на НАТО, как шкета пускают старшие парни к намеченной жертве, чтобы шкет завязал конфликт и, возможно, огреб за свою наглость. После чего из подворотни появятся старшие…

Китай в этой истории – как раз парни из-за угла, а шкет, которого ничуть не жалко – Россия.

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