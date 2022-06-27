Самый оптимальный вариант на жару, который к тому же и в тренде: тенденции льняных нарядов на лето-2022

Стильная и легкая льняная одежда сделает шикарной каждую женщину. Блейзеры, платья, брюки, юбки, шорты, комбинезоны – список нарядов из льна можно продолжать. Трудно представить себе более совершенный летний тренд, чем лен. Ткань стала очень популярной в 90-х, но затем исчезла, пока несколько лет назад не стала вновь популярной.

Почему лен такой востребованный

Лен идеально сочетает в себе стиль и комфорт и привлекает внимание модниц летом 2022 года. Он легкий, воздушный, и ему нет равных в жаркий день. Собираетесь ли вы в офис, работаете ли вы из дома или собираетесь куда-нибудь на выходные, вещи из льняной ткани, всегда помогут чувствовать себя комфортно.

Лен от природы толще и на 30% прочнее хлопка. Это связано с тем, что его волокна длиннее хлопковых, а это напрямую влияет на прочность ткани. Льняная ткань также становится мягче после каждой стирки.

Льняные волокна пропускают больше воздуха, поэтому тело дышит и меньше потеет.

Лен быстро впитывает и отдает влагу, что делает его идеальным для пошива брюк, сарафанов, рубашек и даже пляжных полотенец.

Благодаря волокнам и способу их плетения льняные изделия очень легкие и не занимают много места в сложенном виде.

Льняная одежда для женщин

В зависимости от аксессуаров одежда может выглядеть как повседневно, так и элегантно. Можно надеть льняное платье на пляж с простыми эспадрильями и сочетать это же платье с каблуками и украшениями для более изысканного образа.

Лен — это основная летняя ткань, которая соответствует самым главным тенденциям сезона. Цвет, принты и богемный стиль по-прежнему в моде. Самое главное преимущество льняных платьев заключается в том, что они представлены в разных стилях, подходящих на любой случай – от повседневной одежды до моделей, предназначенных для особых мероприятий. Даже одни из лучших свадебных платьев этого лета пошиты из льна или смесовой ткани.

Благодаря своему простому фактурному виду лен является отличной тканью для экспериментов с цветом — от неоново-зеленых до ярких принтов и полосок в пляжном стиле.

Тенденция к вырезам до сих пор остается актуальной. Они были хитом на подиумах сезона весна-лето – 2022. С такой тканью, как лен, образ представляет собой идеальное сочетание утонченности и привлекательности.

В этом сезоне предлагается широкий выбор принтов – от ярких цветочных рисунков до мотивов с джунглями в южноамериканском стиле. Если вы ищете платье для отпуска или вечеринки, льняная модель с принтом — самый подходящий вариант, который сам по себе бросается в глаза.

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Мини-платья и юбки, а также струящиеся макси-платья находятся на пике моды и могут стать основой как шикарного, так и повседневного образа. Стоит подумать о свободных, воздушных вариантах, которые доходят до лодыжки и обеспечивают легкость и комфорт. Всего лишь нужно добавить пару сандалий на плоской подошве и соломенную шляпу, чтобы чувствовать себя все лето как в отпуске.

Льняное платье-рубашка

Этот предмет одежды неподвластен времени. В этом сезоне эти модели представлены в разных цветах и ​​фасонах, от мини до макси. Льняное платье-рубашка еще более универсально, так как оно идеально подходит для купальных костюмов.

Комбинезоны

Если не нравятся платья, есть еще один модный вариант. Это льняной комбинезон, который идеально подходит для самых разных случаев. Самое главное, что он привлекает внимание и очень удобен.

Стильные льняные шорты

Льняные шорты можно носить где угодно – в городе или на море. Босоножки или кроссовки прекрасно с ними сочетаются.

Современный льняной костюм

Шикарный женский брючный костюм из дышащей ткани можно надеть на работу или встречу с друзьями (главное фото).

Женские комплекты

Льняные комплекты смотрятся элегантно и очень нарядно.