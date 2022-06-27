 

Telegraph – Джонсон планирует править Великобританией до 2030-х, несмотря на призывы к отставке

27.06.2022, 3:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Борис Джонсон заявил, что планирует оставаться премьер-министром Великобритании до середины 2030-х годов и уже задумывается о третьем сроке своего правления пишет Daily Telegraph. Как отмечает издание, это заявление прозвучало после сокрушительного поражения Консервативной партии на дополнительных выборах, в котором британский премьер обвинил своих противников.


AP

Борис Джонсон заявил, что планирует оставаться премьер-министром Великобритании в течение трёх сроков, то есть до середины 2030-х годов, сообщает  Daily Telegraph.

В ходе визита в столицу Руанды Кигали глава британского правительства заявил журналистам , что он возглавит консерваторов на следующих выборах, которые должны  состояться в 2024 году. На вопрос, будет ли он переизбираться на второй срок до 2029 года, Джонсон ответил: «Ну, послушайте, в данный момент я активно думаю о третьем сроке, и знаете, что о том, что тогда будет происходить. Но я ещё раз подумаю, когда до этого дойдёт дело».

При этом Джонсон обвинил в двойном поражении партии на дополнительных выборах своих противников, заявив, что избирателям «надоело» слышать об ошибках премьера и призвав депутатов сосредоточиться на обсуждении политики и планов, которые позволят улучшить жизнь людей, а не критиковать его стиль руководства.

«Чем больше мы говорим о политике Вестминстера, тем больше это раздражает избирателей. Что они хотят услышать,  это активную, интересную дискуссию о планах по продвижению страны вперёд», — заметил Джонсон.

Как напоминает газета, высказывания главы британского правительства прозвучали после крупнейшего в истории поражения  тори на дополнительных выборах в Тивертоне и Уэйкфилде. «С 1991 года ни одно правительство не потерпело двух поражений на дополнительных выборах за один день», — подчёркивает издание.

На вопрос , изменится ли он перед лицом неудач, британский премьер ответил: «Если вы имеете в виду, что хотели бы, чтобы я подвергся какой-то психологической трансформации, я думаю, что наши слушатели будут знать, что этого не произойдёт».

Как пишет издание, Джонсон столкнулся с новыми призывами уйти в отставку после поражения на дополнительных выборах, а также с предупреждениями от двух бывших лидеров тори. Премьер, в свою очередь, настаивает, что вопросы, связанные с его премьерством, были решены недавним вотумом недоверия, и  что людям надоело слышать о «внутренних манёврах» в Консервативной партии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05.22 / Мнение: Чистейшего кретина образец

29.06.21 / Сестра Бритни Спирс впервые высказалась после выступления певицы в суде

26.05.22 / Если бы все в мире потребляли, как американцы, нам понадобилось бы пять планет Земля

08.12.21 / Американцы пригрозили русским “вторым Чернобылем” из-за Украины

09.03.21 / В связи с тяжёлой экономической ситуацией Мишустин попросил россиян уменьшить диаметр блинов

28.12.21 / Станислав Садальский поделился редким снимком Тереховой и Добрынина

18.11.21 / Они заблудились?

26.02.22 / Мнение: Новости спорта

25.12.21 / Американский ремейк «Иронии судьбы, или С легким паром!» могут показать в новогоднюю ночь

28.05.21 / Пламенное прошлое проливает новый свет на будущее глобального изменения климата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика