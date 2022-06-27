 

Ouest-France – французские компании призвали «незамедлительно» ограничить энергопотребление

27.06.2022, 3:40, Разное
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Крупнейшие энергетические компании Франции Engie, EDF и TotalEnergies призвали потребителей и предприятия «незамедлительно» ограничить потребление энергоресурсов для сдерживания инфляции, пишет Ouest-France со ссылкой на открытое письмо в Journal du Dimanche. По мнению авторов послания, такие меры помогут стране «лучше подготовиться к предстоящей зиме» и сохранить запасы газа для обеспечения пиковых нагрузок и смягчения геополитических рисков.


AP

Каждый француз должен «незамедлительно» ограничить энергопотребление из-за стремительного роста цен, который «угрожает социальной и политической сплочённости и слишком негативно сказывается на покупательской способности семей», цитирует Ouest-France открытое письмо крупнейших энергетических компаний Франции, опубликованное в Journal du Dimanche.

Как рассказывает издание, в своём послании директора Engie, EDF и TotalEnergies напоминают о резком сокращении поставок российского газа на фоне украинского конфликта, а также о проблемах у части европейских производителей электроэнергии. В связи с этим компании убеждают соотечественников «действовать сообща» и «уменьшить потребление», чтобы «вернуть пространство для манёвра», необходимое «для обеспечения будущих пиковых нагрузок и смягчения технических рисков или геополитических потрясений».

«Таким образом, мы призываем к росту информированности, а также коллективным и индивидуальным действиям, чтобы каждый из нас каждый потребитель, каждое предприятие изменил своё поведение и незамедлительно ограничил потребление энергии, электричества, газа и нефтепродуктов», — отмечается в открытом письме. Как подчёркивают его авторы, принятые этим летом меры позволят «лучше подготовиться к предстоящей зиме и сохранить запасы газа».

В четверг премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила, что правительство до конца лета намерено на 100% заполнить резервы газа, чтобы пережить предстоящую зиму. Кроме того, в долгосрочной перспективе предполагается построить огромный плавучий терминал для СПГ в Гавре для уменьшения зависимости от российского газа. При этом «в ближайшие дни» французские власти собираются до конца года продлить скидку на электроэнергию для потребителей, пишет в заключение Ouest-France.



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