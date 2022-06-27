 

Bloomberg заявило о «символическом» дефолте по внешнему долгу в России

27.06.2022, 3:35, Новости дня
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Агентство Bloomberg заявило, что в РФ произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам, который «мало беспокоит россиян».

Как заявило агентство, в ночь на 27 июня истек срок для выплаты 100 млн долларов по купонам. Если до истечения крайнего срока инвесторы не получают полагающиеся им средства, сложившаяся ситуация считается дефолтом, пояснило Bloomberg. При этом Bloomberg признает, что факт дефолта «в большей степени имеет символическое значение и мало беспокоит россиян», передает ТАСС.

Напомним, Bloomberg указывало на уникальную ситуацию, при которой у страны есть средства и желание платить, однако введенные Западом санкции отняли у нее эту возможность.

В мае СМИ сообщили, что американский Минфин аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Однако даже сам Минфин США признает, что наступление технического дефолта в РФ не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступ к мировому рынку капитала.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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