Япония собралась расширить санкции против России

Япония намерена заморозить активы 70 физических и юридических лиц из России, сообщил японский премьер-министр Фумио Кисида на саммите G7 в Германии.

Кроме того, Япония введет новые экспортные санкции против 90 российских организаций, связанных, по ее мнению, с оборонным сектором. Также Япония хочет запретить предоставлять российской стороне услуги по бухгалтерскому учету и трастовые услуги. Новые санкции предусматривают и запрет на импорт российского золота, передает ТАСС со ссылкой на NHK.

«Находимся на историческом перепутье. Вопрос заключается в том, сможем ли мы сохранить мировой порядок, основанный на правилах. В рамках Совета Безопасности ООН не получается принимать достаточные меры», – приводит слова Кисиды РИА «Новости».

Напомним, в японском списке товаров, которые запрещено экспортировать в Россию, уже свыше 300 наименований. Кроме того, санкции Токио распространяются более чем на 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более чем на 200 российских компаний и организаций. Ведущие банки Японии из-за санкций против России потеряли 2,7 млрд долларов. При этом импорт из РФ в Японию резко вырос.

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