Экс-разведчик США призвал к трибуналу для американских разработчиков биооружия

ООН должна собрать международный трибунал для американских разработчиков биологического оружия, организовавших лаборатории на Украине, сообщил офицер военной разведки США в отставке Скотт Беннетт.

Беннетт со ссылкой на добытые Россией свидетельства указал, что за работой украинских лабораторий стояли члены Демократической партии США, представители фонда Сороса, фонда Клинтонов и «украинское марионеточное правительство, которое было создано Джоном Маккейном, Викторией Нуланд, Бараком Обамой и Джо Байденом в 2014 году», передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

По мнению Беннетта, возможность проведения биологических экспериментов была одной из целей США при организации госпереворота в Украине в 2014 году. Беннетт заявил, что «специально разрабатывалось оружие, которое было нацелено на ДНК славян, чтобы применить его против российского народа». По его мнению, «вся эта история – это самое ужасное военное преступление, которое человечество когда-либо знало за свою историю». Он заявил, что «это просто кощунство, это какое-то маниакальное стремление к мировому доминированию, это полное безумие».

Беннетт заверил, что власти действовали вопреки воле народа США. Он считает, что «американцы в этом плане очень быстро встанут на сторону России, потому что правда, когда она выйдет наружу, покажет, что на самом деле делали власти США, чем занимались эти ученые, эти разработчики».

По мнению Беннетта, «Россия обязана представить доказательства миру, и затем ООН должна организовать международный трибунал для этих военных преступников, чтобы весь мир увидел, какого Франкенштейна вырастили» США. Беннетт сказал, что «Россия спасает мир и показывает миру правду и доказательства тех преступлений, которые совершались».

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