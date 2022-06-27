 

Мнение: Из Есенина

27.06.2022, 2:55, Разное
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И теперь говорю я не маме
А в чужой и хохочущий сброд:
– Ничего, я разбился о камень,
Это к завтрему всё заживет!

Такова сейчас, насколько я могу судить, общая реакция всей прогрессивной общественности на зубодробительное решение Верховного суда США. Все отчаянно стараются делать хорошую мину при плохой игре и плетут кто во что горазд: одни – что “это же не запрет, это просто спустили на уровень штатов”, другие “да ну, какая ерунда, будем ездить в соседний штат”, третьи и вовсе, по усвоенной привычке, бьются в экстазе – “это торжество демократии, ура, федерация в Штатах станет еще более федеративной!” и какой-то подобный бред.

Все это, впрочем, не отменяет факта, что удар сильный, а к завтрему ничего не заживет. И даже к послезавтрему. Особенно печально, что теперь пойдет волна копирований мракобесия везде, включая и нашу обнуленную страну.

Создан, в общем, очередной очень тяжелый прецедент – прецедент ОТКАТА. Кто-то в шутку сказал у меня в комментариях, что теперь, видимо, “на уровне штатов” можно будет и рабство негров возродить – раз уж пошла такая пьянка?

И в каждой шутке, как обычно, есть лишь доля шутки. И рабство негров, и рабство белых можно будет возродить – начало положено. В рамках, естественно, развития федерализма.

Источник: Размышления вольного социолога



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