Мнение: Война на Украине. Сводка 26.06.2022

Война на Украине. Сводка 26.06.2022

1. Северодонецк.

Официально объявлено о контроле всей территории на северном берегу Северского Донца.

Тем не менее, по данных силовых органов ЛНР в промзоне и лесопосадках остаются еще до 1000 солдат противника, которые не смогли отступить или же переоделись в гражданскую одежду, пытаясь смешаться с гражданским населением. Среди них есть и иностранные наемники.

Остатки северодонецкой группировки, которая отступила в Лисичанск, сейчас либо используются для обороны Лисичанска, либо же постепенно вытягиваются к Северску, пока такая возможность еще есть.

2. Лисичанск.

Завершена зачистка Волчеяровки. Противник откатился к Лисичанску. Идут бои у Лисичанского НПЗ и в Белой Горе. Идут бои за Верхнекаменку, удержание которой критически значимо для ВСУ, так как в случае ее потери, предполагаемый отход к Северску может стать большой проблемой.

Трасса Северск—Лисичанск — под огневым контролем ВС РФ. Противнику предстоит решать проблему оперативного окружения всей Лисичанской группировки.

3. Соледар.

Интенсивные бои в Белогоровки, Берестовом и в районе Николаевки у трассы Артемовск—Соледар—Лисичанск. Данная дорога для ВСУ полностью потеряна.

4. Артемовск.

Бои в Клиновом и в направлении Покровского. ВСУ отмечает накопление сил ВС РФ на Артемовском направлении и ожидает начала штурма города, но полагаю, что до выхода наших войск к Соледару с севера прямо штурм Артемовска не начнется.

У Кодемы и Семигорья без изменений, как и в районе Новолуганского и Углегорской ТЭС.

5. Золотое.

Сообщают о продолжении зачистки территории котла и активных фильтрационных мероприятиях, так как существенное число солдат противника, как и в Северодонецке, смешивается с местным населением. Те, кто смог отступить из котла, в основном сейчас находятся либо в районе Лисичанска, либо отошли к Северску и Артемовску.

6. Авдеевка.

На фронте к северу от поселка без существенных изменений — идут позиционные бои, как и под Нью-Йорком. Существенного продвижения тут нет.

Противник продолжает обстреливать Донецк, Макеевку и другие н.п., но несколько менее интенсивно, чем еще неделю назад, после ударов по позициям артиллерии и РСЗО. Сегодня были мощные удары по Авдеевке. Противник помимо террористических обстрелов продолжает выцеливать ппд и склады используя западное вооружение и ОТРК (в т.ч. по целям в глубине ДНР и ЛНР.

7. Славянск.

Бои у Долины, Краснополья и Мазановки.

Бои у Сидорова, Пришиба и Татьяновки. По Славянско-Краматорской агломерации наносятся удары.

8. Угледар.

Интенсивные бои продолжились в районе Павловки и Егоровки, но развивать успех после захода в Павловку противник не смог. Тем не менее попытки полностью вытеснить наши войска из района Егоровки наверняка будут продолжены.

9. Змеиный.

Противник нанес удары по буровой «Таврида» (платформа получала повреждения), а также продолжил атаки на остров, которые были отбиты (сбит 1 Су-25).

Генштаб ВСУ обещает продолжение противоборства за остров Змеиный.

10. Николаев.

На николаевском, криворожском и никопольском направлениях без существенных изменений. Никакого «наступления на Херсон» по факту нет — продолжается возня в поселках между Николаевом и Херсоном.

ВС РФ и Черноморской флот продолжают наносить регулярные удары по военным объектам и скоплениям живой силы и техники противника в Николаева и Криворожском области.

Одесса, Изюм, Марьинка, Запорожье, Харьков — без изменений.

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