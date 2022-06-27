Мнение: Война на Украине. Сводка 26.06.2022
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Война на Украине. Сводка 26.06.2022
1. Северодонецк.
Официально объявлено о контроле всей территории на северном берегу Северского Донца.
Тем не менее, по данных силовых органов ЛНР в промзоне и лесопосадках остаются еще до 1000 солдат противника, которые не смогли отступить или же переоделись в гражданскую одежду, пытаясь смешаться с гражданским населением. Среди них есть и иностранные наемники.
Остатки северодонецкой группировки, которая отступила в Лисичанск, сейчас либо используются для обороны Лисичанска, либо же постепенно вытягиваются к Северску, пока такая возможность еще есть.
2. Лисичанск.
Завершена зачистка Волчеяровки. Противник откатился к Лисичанску. Идут бои у Лисичанского НПЗ и в Белой Горе. Идут бои за Верхнекаменку, удержание которой критически значимо для ВСУ, так как в случае ее потери, предполагаемый отход к Северску может стать большой проблемой.
Трасса Северск—Лисичанск — под огневым контролем ВС РФ. Противнику предстоит решать проблему оперативного окружения всей Лисичанской группировки.
3. Соледар.
Интенсивные бои в Белогоровки, Берестовом и в районе Николаевки у трассы Артемовск—Соледар—Лисичанск. Данная дорога для ВСУ полностью потеряна.
4. Артемовск.
Бои в Клиновом и в направлении Покровского. ВСУ отмечает накопление сил ВС РФ на Артемовском направлении и ожидает начала штурма города, но полагаю, что до выхода наших войск к Соледару с севера прямо штурм Артемовска не начнется.
У Кодемы и Семигорья без изменений, как и в районе Новолуганского и Углегорской ТЭС.
5. Золотое.
Сообщают о продолжении зачистки территории котла и активных фильтрационных мероприятиях, так как существенное число солдат противника, как и в Северодонецке, смешивается с местным населением. Те, кто смог отступить из котла, в основном сейчас находятся либо в районе Лисичанска, либо отошли к Северску и Артемовску.
6. Авдеевка.
На фронте к северу от поселка без существенных изменений — идут позиционные бои, как и под Нью-Йорком. Существенного продвижения тут нет.
Противник продолжает обстреливать Донецк, Макеевку и другие н.п., но несколько менее интенсивно, чем еще неделю назад, после ударов по позициям артиллерии и РСЗО. Сегодня были мощные удары по Авдеевке. Противник помимо террористических обстрелов продолжает выцеливать ппд и склады используя западное вооружение и ОТРК (в т.ч. по целям в глубине ДНР и ЛНР.
7. Славянск.
Бои у Долины, Краснополья и Мазановки.
Бои у Сидорова, Пришиба и Татьяновки. По Славянско-Краматорской агломерации наносятся удары.
8. Угледар.
Интенсивные бои продолжились в районе Павловки и Егоровки, но развивать успех после захода в Павловку противник не смог. Тем не менее попытки полностью вытеснить наши войска из района Егоровки наверняка будут продолжены.
9. Змеиный.
Противник нанес удары по буровой «Таврида» (платформа получала повреждения), а также продолжил атаки на остров, которые были отбиты (сбит 1 Су-25).
Генштаб ВСУ обещает продолжение противоборства за остров Змеиный.
10. Николаев.
На николаевском, криворожском и никопольском направлениях без существенных изменений. Никакого «наступления на Херсон» по факту нет — продолжается возня в поселках между Николаевом и Херсоном.
ВС РФ и Черноморской флот продолжают наносить регулярные удары по военным объектам и скоплениям живой силы и техники противника в Николаева и Криворожском области.
Одесса, Изюм, Марьинка, Запорожье, Харьков — без изменений.
https://t.me/boris_rozhin – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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