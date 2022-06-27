 

Представитель Шатунова заявил о желании певца поехать в Донбасс

27.06.2022, 2:12, Новости дня
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Певец Юрий Шатунов хотел поехать в Донбасс, но помешали гастроли, сообщил его представитель Аркадий Кудряшов.

Кудряшов заявил, что «это был порыв такой в начале самом». Однако, по его словам, «были гастроли, тур был прописан». Кудряшов отметил, что Шатунов не служил в армии, так как у артиста «была язва желудка», передает РИА «Новости».

Напомним, артист умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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