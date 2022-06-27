Представитель Шатунова заявил о желании певца поехать в Донбасс
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Певец Юрий Шатунов хотел поехать в Донбасс, но помешали гастроли, сообщил его представитель Аркадий Кудряшов.
Кудряшов заявил, что «это был порыв такой в начале самом». Однако, по его словам, «были гастроли, тур был прописан». Кудряшов отметил, что Шатунов не служил в армии, так как у артиста «была язва желудка», передает РИА «Новости».
Напомним, артист умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет