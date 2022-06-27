Представитель Шатунова заявил о желании певца поехать в Донбасс

Певец Юрий Шатунов хотел поехать в Донбасс, но помешали гастроли, сообщил его представитель Аркадий Кудряшов.

Кудряшов заявил, что «это был порыв такой в начале самом». Однако, по его словам, «были гастроли, тур был прописан». Кудряшов отметил, что Шатунов не служил в армии, так как у артиста «была язва желудка», передает РИА «Новости».

Напомним, артист умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

—