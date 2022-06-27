Скончался актер Юрий Горобец

В возрасте 90 лет скончался народный артист РФ Юрий Горобец, сообщил театр имени Пушкина.

Отмечается, что Горобец, «советский и российский актер театра и кино», долгие годы работал в театре имени Пушкина, «был ведущим артистом труппы десять лет при Борисе Равенских, затем еще семь – при Борисе Морозове». Даже «будучи артистом МХАТа» Горобец «снова и снова возвращался на эту сцену как приглашенный артист», передает РИА «Новости».

Горобец родился в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ), окончил ГИТИС. Снимался в кино, среди картин с его участием – «Полосатый рейс», «Батька», «Люди на болоте», «Зеленый фургон», «Экипаж» (1979 год), «Старая крепость» и другие, передает ТАСС.

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