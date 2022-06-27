 

«Азот» в Северодонецке не смогли покинуть около 500 мирных жителей

27.06.2022, 2:12, Новости дня
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Около 500 мирных жителей остаются на территории завода «Азот» в Северодонецке, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Кирилл Генсер.

Генсер пояснил, что эвакуировать их из бомбоубежища небезопасно, но при первой возможности людей выведут с химкомбината, передает РИА «Новости».

В комендатуре Северодонецка подтвердили, что на «Азоте» «остаются еще несколько убежищ, эвакуация которых пока затруднена из-за обстрелов со стороны украинских военных или из-за того, что территория не зачищена». «Точное количество людей, которые там живут, неизвестно», – сказали в комендатуре.

В субботу союзные силы освободили Северодонецк. На заводе «Азот» проводится зачистка. Сообщалось, что с территории завода удалось вывести 800 человек. Позднее ВСУ устроили обстрел промзоны Северодонецка во время эвакуации, которую пришлось приостановить. В воскресенье были эвакуированы еще 250 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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