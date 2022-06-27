 

Стало известно, как мозг обрабатывает запахи

27.06.2022, 2:00, Разное
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Японские ученые рассказали, что мозг человека обрабатывает запахи определенным образом. Выяснилось, что на скорость обработки влияет их качество.

Специалисты разработали прибор, точнее передающий запахи в нос человека. Они также провели эксперимент, в котором участвовали добровольцы. Люди оценивали свойства десяти различных запахов, а в это время ученые фиксировали активность их мозга с помощью электроэнцефалографии.

Оказалось, что информация о запахах поступает в мозг быстрее, чем предполагалось ранее. Кроме того, орган начинает обработку еще до того, как человек сознательно воспринимает аромат. Неприятные запахи мозг определяет более оперативно, чем приятные.



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