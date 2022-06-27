 

Пластиковым отходам нашли применение

27.06.2022, 2:00, Разное
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Научные сотрудники Университета Райса совместно со своими коллегами из инновационного исследовательского центра Ford в результате серии экспериментов смогли преобразовать пластик в графитовую пену. Этот материал в будущем будет активно использоваться в автомобилях.

В 2020 впервые была продемонстрирована технология флеш-джоулевого нагрева. Специалисты измельчили покрышки и пищевые отходы, а затем нагрели массу с помощью высокого напряжения. В результате удалось получить углерод, из которого изготовили графеновые хлопья.

Эксперты решили проверить эффективность использования технологии для переработки пластикового мусора. Оказалось, что более 85% использованной в эксперименте пластмассы превратилось в графен.



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