 

Это комфортно и стильно: названа модель шорт, которая подходит женщинам любого возраста

27.06.2022, 1:05, Разное
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Шорты – один из самых популярных видов одежды, который никогда не выходит из моды. В жару хочется чувствовать себя не только комфортно, но также уверенно и стильно. Вот несколько удобных моделей, которые подойдут женщинам всех возрастов.

Джинсовые удлиненные шорты

Если в гардеробе есть надоевшие джинсы, а выбросить жалко, их можно с легкостью превратить в актуальную летом вещь – удлиненные шорты.

Эта свободная и удобная одежда станет универсальным нарядом на каждый день и отлично подойдет к футболкам, топам, блузам, майкам.

Кожаные удлиненные шорты

Если подобрать такую модель по фигуре, то она выгодно дополнит образ. Наиболее актуальными остаются черные и коричневые варианты, но для более смелых решений можно использовать шорты любых ярких цветов, которые только можно найти в продаже.

Кожаные модели подойдут для создания летнего делового образа. С ними можно надевать майку или блузку. Также к ним идеально подойдет удлиненный пиджак свободного покроя.

Классические бермуды

Если шорты ассоциируются с легкомысленным нарядом, который могут себе позволить исключительно молоденькие девушки, то стоит выбрать классические бермуды.

Это удлиненная модель из костюмной ткани или кожи. Бермуды станут отличным дополнением любого гардероба и прекрасно впишутся в деловой стиль.



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