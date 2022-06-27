Классика уже не столь актуальна: этим летом в тренде босоножки с квадратным носком и «гладиаторы»

Летом 2022 года среди модных босоножек появились новые и очень интересные модели. Например, все чаще стали встречаться открытые босоножки с крошеным каблуком и квадратным массивным носом.

Каблук с изгибом

Закрытая и открытая обувь на небольшом изогнутом каблуке – это тренд нынешнего летнего сезона.

Несмотря на то что нравится такой вариант далеко не всем, многие все же его приняли благодаря модным показам.

Задержится ли этот тренд надолго – сказать пока трудно.

Квадратный носок

Нестареющая классика нравится людям своими плавными линиями и универсальными формами.

Но сегодня она постепенно отходит на второй план, и в тренды ворвался квадратный носок.

Он присутствует везде – как на открытой, так и на закрытой обуви. Несмотря на то что такая обувь может быть не всегда удобной, квадратный носок стал трендом лета 2022 года.

“Гладиаторы”

Возвращение этой модели обуви в тренды летом 2022 года можно считать самой большой неожиданностью.

“Гладиаторы” представлены в разных вариантах. Есть модели как с закрытым носом, так и с открытым.

На мировых подиумах были представлены варианты босоножек с массивной грубой деревянной подошвой и завязками вокруг лодыжки поверх колготок, что выглядит довольно необычно и непривычно.