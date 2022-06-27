Матвиенко обвинила НАТО в войне с Россией «руками украинцев»

На Украине НАТО «руками украинцев» воюет с Россией, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам Матвиенко, «если говорить о том, что происходит в Украине, не Россия воюет», а «коллективный Запад», НАТО «руками украинцев воюет с Россией», которая «обязана была сделать все, чтобы защитить свой суверенитет и свою безопасность», передает ТАСС со ссылкой на СТВ.

Кроме того, Матвиенко заявила, что «Украина никогда не будет в ближайшей перспективе членом Евросоюза», поскольку «для этого нет ни одной предпосылки, ни одного условия, соответствия ни одному требованию для вступления в Евросоюз».

Также она указала, что Украина – «крупнейшее европейское государство, там проживало 40 с лишним миллионов людей». «Неужели Евросоюз возьмет на себя страну с полностью разрушенной экономикой?» – сообщила Матвиенко. Хотя, как отметила она, сейчас население Украины «гораздо меньше», поскольку «люди уезжают, уезжали из этой страны, поскольку не видят перспектив развития».

По ее словам, «если бы допустить теоретически, что они стали членом Евросоюза, можно было бы сразу ставить крест на Евросоюзе, потому что он и экономически, и политически в короткое время развалился бы». Матвиенко заявила, что «попытки подчинить себе не только страны, но и международные институты тоже обречены на провал».

Напомним, Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной, но условия Москвы должны быть приняты Киевом. По ее словам, «если бы Запад захотел, он усадил бы Украину за стол переговоров и заставил бы их достичь мирных соглашений», о у стран Запада «были совершенно другие цели, другие задачи, и сегодня это уже всем очевидно».

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