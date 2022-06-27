 

Свиньи и лошади умеют распознавать эмоции человека

27.06.2022, 0:40, Разное
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Эксперты провели эксперимент с участием диких животных и одомашненных свиней, лошадей. Оказалось, что последние могут считывать эмоциональное состояние человека.

Диким кабанам и свиньям, домашним лошадям и лошадям Пржевальского включали голоса людей и других животных их видов. Одомашненные участники эксперимента сильнее реагировали на звуки с отрицательными эмоциями.

Это говорит о том что, у домашних свиней и лошадей развито чувство эмоционального заражения и имеется примитивный механизм эмпатии. Он, например, помогает людям для лучшего понимания эмоций друг друга.



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