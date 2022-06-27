Мнение: «Нам плевать на предложения сепаратистов»

«Нам плевать на предложения сепаратистов»

Французский канал Франс 2 обнародовал содержание разговора между Макроном и Путиным за 4 дня до начала спецоперации

Les francophones, lisez ici (https://www.leparisien.fr/international/guerre-en-ukraine-le-contenu-dun-appel-entre-emmanuel-macron-et-vladimir-poutine-revele-24-06-2022-5N47FPJXXVBW3JG7O7672VFLOU.php).

Президент Франции начал разговор без обиняков: «Я хотел бы, чтобы ты сначала изложил мне свое видение ситуации и, возможно, прямо, как мы оба обычно делаем, сказал мне о своих намерениях». «Что я могу сказать? Ты сам видишь, что происходит", – ответил российский президент, добавив: «На самом деле наш дорогой коллега, г-н Зеленский, ничего не делает (для выполнения Минских соглашений). Он вам лжет».

Следом хозяин Кремля обвинил своего французского коллегу в желании «пересмотреть минские соглашения» и попросил учитывать мирные предложения сепаратистов. Макрон возразил: «Не знаю, где твой юрист учился праву. Я просто смотрю на тексты и стараюсь их применять».

Путин выразил сожаление по поводу того, что сепаратистов не слышат. «Нам наплевать на предложения сепаратистов», – отрубил президент Франции, добавив, что они не предусмотрены соглашением. Но предложил выступить в роли посредника и провести провести встречу всех сторон. «Я немедленно потребую этого от Зеленского».

Макрон наконец подошел к цели своего звонка — убедить Путина согласиться на встречу с американским президентом Джо Байденом в Женеве, чтобы предпринять попытку деэскалации на саммите. Путин не выказал особого энтузиазма, еще меньше энтузиазма вызвала у него идея назначить дату: «По правде говоря, я собирался пойти играть в хоккей (…) Сейчас я говорю с тобой из спортзала. Прежде, нужно подготовить эту встречу». Эммануэль Макрон в конце концов добился от него согласия в принципе. Сразу после звонка Елисейский дворец объявил о будущем саммите Байден-Путин, который так и не состоялся. А через четыре дня началась СВО.

(с) Перевод с французского Светланы Киселевой

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