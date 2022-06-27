Рыбинск. Криминальная хроника с 20 по 26 июня

Житель Рыбинска осужден к лишению свободы за хищение имущества в садоводческом товариществе

Рыбинской городской прокуратурой в суде поддержано государственное обвинение в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

Судом установлено, что обвиняемый в январе 2022 года проник в несколько дачных домов на территории садоводческого товарищества, откуда похитил бытовые приборы и продукты.

Вместе с тем скрыться с похищенным ему не удалось, мужчина был задержан местными жителями, которые и вызвали сотрудников полиции.

В 2017 году обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, отбывал наказание в виде реального лишения свободы, освободился в декабре 2021 года.

Как на предварительном следствии, так и в судебном заседании мужчина вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся. Рыбинский городской суд с учетом мнения государственного обвинителя признал мужчину виновными в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 мес. с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор вступил в законную. Уголовное дело расследовалось межмуниципальным управлением полиции.

Сотрудники полиции проводят рейдовые мероприятия у водоемов

С наступлением жаркой погоды в целях профилактики возможных несчастных случаев сотрудники полиции проводят рейды, в ходе которых разъясняют гражданам правила безопасности на водоемах.

24 июня 2022 года сотрудники МУ МВД России «Рыбинское» совместно с представителями общественности, территориальной администрации, МЧС провели профилактические мероприятия на пляже в микрорайоне Переборы.

В ходе рейда сотрудники полиции с гражданами провели профилактические беседы. Особое внимание уделялось необходимости повышенного контроля со стороны родителей по отношению к детям во время купания, недопущения фактов оставления несовершеннолетних без присмотра. Отдыхающим раздали памятки с правилами безопасного поведения у водоемов.

Гражданам, приехавшим на водоемы на велосипедах, сотрудники полиции напомнили о добровольной регистрации их транспортных средств, в территориальных отделах полиции, а также о соблюдении необходимых мер предосторожности по защите от посягательств их имущества.

В летний период аналогичные мероприятия будут проводиться сотрудниками полиции на регулярной основе.

Установлен подозреваемый в совершении кражи велосипеда

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи велосипеда из подъезда.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Волжский и сообщила о пропаже велосипеда, который она оставила без присмотра на лестничной площадке в подъезде дома по ул. Набережная Космонавтов. Сумма ущерба составила 7 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи – неработающий местный житель 1982 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, пояснил, что перекусил кусачками трос и похитил велосипед.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято.

Большая часть краж велосипедов совершается из подъездов домов.

Несмотря на то, что домофон на двери подъезда не является надежной защитой, владельцы все равно оставляют в подъездах свои транспортные средства. Этим пользуются злоумышленники, без особых затруднений забирая чужие, оставленные без присмотра, велосипеды.

Сотрудники полиции проводят большую профилактическую работу по предупреждению таких хищений. Создана специальная база, в которую любой желающий может занести информацию о своем велосипеде. С помощью этой информации существенно увеличивается возможность найти украденное имущество.

Внести данные о своем велосипеде в единую базу можно обратившись в ближайший отдел полиции или к своему участковому.

Не забывайте — единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра, особенно в подъездах домов.

В случае совершения кражи незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 02, с сотового — 102.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении грабежа

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении грабежа золотых украшений.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о грабеже – похищены золотая цепочка и крест. Ущерб заявитель оценил в 44 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» установлен подозреваемый неработающий, ранее судимый житель поселка Копаево 1984 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что после распития спиртного, открыто похитил с шеи у малознакомого мужчины цепочку и крест с целью продажи.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Похищенное изъято.

Полиция предупреждает граждан – не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

За повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии, отказ от прохождения медосвидетельствования, предусмотрена уголовная ответственность

18 июня 2022 вечером в г. Рыбинске наряд дорожно-патрульной службы ОР ДПС ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское», находясь на маршруте патрулирования на пр. Ленина, выявил автомобиль «Опель Антара», водитель которого не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке, продолжил движение, увеличил скорость, попытался скрыться.

Полицейские стали преследовать автомобиль с использованием СГУ и проблесковых маячков. Водитель автомобиля «Опель» на перекрестке ул.Крестовой и ул. М.Горького не справился с управлением и совершил наезд на газон, расположенный в центре перекрестка с круговым движением, повредив бордюрный камень. В результате автомобиль получил повреждения, снизил скорость и остановился. Водитель вышел из автомобиля и попытался скрыться, но был задержан сотрудником ГИБДД.

Управлявший автомобилем «Опель» мужчина 1982 г.р. от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. Ранее он уже был лишен права управления транспортными средствами за подобное правонарушение.

Мужчина 1982 г.р. привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами). Судом вынесено решение о наложении административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ. (Управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

По горячим следам установлен подозреваемый в совершении кражи из павильона

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи кошелька с денежными средствами из торгового павильона.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестный, из-под прилавка в помещении торгового павильона на одном из рынков города похитил кошелек с денежными средствами в сумме 5 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по горячим следам установлен подозреваемый в совершении преступления – житель г. Рыбинска 1986 г.р. Подозреваемым даны признательные показания. Полицейским мужчина пояснил, что воспользовался моментом, когда продавец была занята покупателями и похитил кошелек.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.