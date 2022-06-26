 

Анкара назвала позицию Москвы по «зерновой проблеме» логичной

26.06.2022, 23:55, Новости дня
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Ожидания РФ по решению «зерновой проблемы» логичны и откровенны, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Калын рассказал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у РФ и Украины «есть свои аргументы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Haberturk.

Турция полагает, что «ожидания РФ также логичны и откровенны» – российская сторона «хочет страховки своих судов и возможности выводить на рынки свою продукцию». Глава российского государства Владимир Путин сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что Россия не препятствует решению «зерновой проблемы», но «у российской стороны есть ожидания». Калын сказал, что решение проблемы «обеспечит спокойствие Турции».

Напомним, причиной продовольственной инфляции в мире стали действия США (санкции, стремление снизить экспортную выручку РФ от торговли энергоносителями), причем задолго до начала российской спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что Западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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