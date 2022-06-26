Для поддержки участников спецоперации России в Украине создан фонд «Защита»

В РФ создали фонд «Защита», через который россияне могут поддержать участников так называемой специальной военной операции в Украине , сообщают СМИ.

Как пишет «Красная звезда», благотворительный фонд был создан в связи с тем, что в Минобороны поступило «большое количество обращений граждан, изъявивших желание оказать помощь военнослужащим».

Главная цель фонда – всесторонняя адресная помощь и обеспечение дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей. В частности, речь идет об «оказании помощи в медицинской и психологической реабилитации, восстановлении опорно-двигательного аппарата, других мероприятиях, направленных на повышение качества жизни», передает ТАСС.

Сообщается, что «оказание поддержки военнослужащих будет осуществляться за счет средств добровольных пожертвований от физических и юридических лиц». Средства можно перечислить на расчетные банковские счета в Промсвязьбанке, Сбербанке и «Банке ВТБ». Для обеспечения открытости и прозрачности организован постоянный финансовый и юридический контроль, в том числе контрольно-надзорными структурами Минюста и Минобороны.

Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над «нацистскими» преступниками, якобы совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. То есть, в Кремле фактически призвали к смене власти.

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