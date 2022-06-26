 

Модные тренды летних платьев – 2022 для пышных женщин: стильные модели, актуальные цвета сезона и особенности выбора

26.06.2022, 23:45, Разное
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Полным женщинам не стоит носить летом исключительно темные платья. Дизайнеры создали для них красивые летние наряды ярких расцветок и с интересными принтами, которые великолепно сидят и создают настроение. Вот небольшая подборка модных и элегантных платьев для полных дам.

Полосатые платья (главное фото)

Полосатый принт снова в моде. Это настоящее украшение одежды, поэтому в новых коллекциях можно найти стильные платья с горизонтальной, вертикальной, диагональной полосками. Полным женщинам следует выбирать полосатый рисунок, который делает визуально стройнее. Полоски должны быть узкими и вертикальными. Широкие и горизонтальные, наоборот, зрительно увеличивают.

Элегантное черное платье с вышивкой

Классическому платью черного цвета вышивка придает современный вид. Она находится только на рукавах и по низу подола, что делает силуэт более вытянутым. Этот наряд можно носить с любимыми летними аксессуарами: телесными босоножками, сумкой-корзинкой, золотыми серьгами. Когда дело доходит до платья с вышивкой, важно, чтобы остальные элементы образа не были сложными. Такая модель макси подойдет и для полуофициальных мероприятий.

Платье с рукавами-крылышками

Непременным атрибутом летнего образа является легкое платье. Простая модель из хлопка или льна пропускает воздух и хорошо форму. Ткань шамбре придает платью классический вид, а также подчеркивает фигуру, не обтягивая. В таком наряде самые жаркие дни не станут проблемой.

Вишневое макси-платье

Это удобное платье напоминает о голливудском гламуре. Струящаяся ткань идеальна для лета, а кружевная отделка привлекает внимание. Для создания вечернего образа к платью нужно добавить украшения и туфли на каблуке.

Мягкое мини-платье с принтом

В таком платье любая женщина почувствует себя феей под звездным летним небом. Мечтательный рисунок и легкие оборки несут в себе романтические нотки, которые делают этот наряд волшебным. Поскольку платье достаточно короткое и свободное, оно хорошо сочетается с белыми кроссовками для создания повседневного образа. Если надеть каблуки, образ подойдет для торжественного случая.

Белая модель

Классическое белое платье из шитья – незаменимая вещь летнего гардероба. Очаровательно смотрится модель с плиссированными оборками по подолу и вороту. Для повседневного образа такое платье можно сочетать с кроссовками и сумкой через плечо. Для идеального летнего лука можно добавить эспадрильи и шляпу. Эти платья великолепно подходят для пикников, послеобеденных чаепитий или романтических свиданий, поскольку они всегда выглядят легкими и свежими. Они не только женственны и красивы, но также уравновешивают фигуру и хорошо смотрятся на женщинах с фигурой «груша».

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Платье с запахом

Девушкам с пышными формами стоит примерить удобное для лета платье с запахом. Этот фасон подходит к разным типам фигур. Кроме того, модель легко регулируется, и ее можно подогнать под свои потребности. Это беспроигрышный вариант, который можно надевать для самых разных случаев.

Шикарные вечерние платья

Изысканное бело-синее платье миди – идеальный вечерний наряд для лета. Подол немного не доходит до щиколотки, что очень удобно. Бретели в виде завязок регулируются, а пояс подчеркивает талию. Его также можно надеть на официальный обед или ужин.

Короткое платье с запахом

Шикарное черное платье в белых горошек выглядит потрясающе. Оно смотрится очень милым и элегантным одновременно. Подойдет как для повседневного, так и для нарядного образа.

Короткое приталенное платье с цветочным узором

Яркое и женственное платье с цветочным принтом точно не останется незамеченным и создаст по-настоящему летнее настроение.



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