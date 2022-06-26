 

Представлен дрон, способный защитить виноградники от вредных птиц

26.06.2022, 23:20, Разное
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Сотрудники Университета штата Вашингтон создали прототип роя Дронов, который предназначен для защиты виноградников и других сельскохозяйственных насаждений от вредных и опасных птиц.

Ученые решились на разработку системы в связи с тем, что у фермеров нет эффективных методов борьбы с птицами-вредителями. Рой состоит из большого количества дронов, которые могут круглосуточно выполнять мониторинг местности и отпугивать птиц.

По мнению специалистов, наиболее эффективно система покажет себя при защите виноградников. Дроны оснащены камерами и алгоритмами для оперативного распознавания вредителей.



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