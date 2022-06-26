Мнение: Должна пройти долгий путь. Форсировать нельзя

Должна пройти долгий путь. Форсировать нельзя

К нам в распоряжение попали краткие записи с закрытого заседания Совета ЕС на уровне постоянных представителей, где обсуждался прием Украины в кандидаты в члены ЕС. Перевод с английского.

Еврокомиссия. Сложная ситуация. Агрессия России. На нас надеются в Киеве. Важно показать солидарность. Критерии членства обязательно соблюдать. По ускоренной процедуре прошу высказаться. Грузия не обсуждается, договорились раньше. На повестке дня только Украина и Молдова.

Швеция. Украина не отвечает критерию верховенства права. Отсутствует политический плюрализм. Ускоренная процедура исключена.

Германия. Возможный прием Украины и Молдовы изменит баланс сил в Европарламенте. Даже в случае возврата к статус-кво 2021 потребуются огромные экономические вливания. В любом случае крайне негативно будет воспринято на Балканах. Против ускоренной процедуры.

Франция. В целом за, но нельзя устанавливать конкретных сроков. Должна быть возможность отыграть назад, если обстоятельства изменятся или будет явное несоответствие критериям членства. Поддерживаем также и Молдову.

Польша. Украина может войти и в измененных границах. Кандидатство не должно сказаться на существующих механизмах экономсодействия членам ЕС. В стране слишком много беженцев. Срочно нужна схема справедливого распределения или совместные усилия по возврату.

Италия. Против ускоренной процедуры. Сожалеем, что Грузия не была включена в лист. Понимаем, что нет общей границы, но вопрос надо продолжать держать в поле зрения.

Венгрия. Поддержим только при том понимании, что это не накладывает каких-либо обязательств, не влечет автоматически прием.

Румыния. Вместе с Украиной должна быть принята Молдова. Ускоренная процедура – невозможно, будут проблемы с Балканами.

Бельгия. Сейчас важно послать четкий политический сигнал – мы с Украиной. Практические вопросы обсудим позже. Против ускоренной процедуры. Финансовые последствия.

Люксембург. У Украины глубокие проблемы с верховенством права. Критериям не отвечает. Должна пройти долгий путь. Форсировать нельзя.

https://t.me/rezident_ua/12977 – цинк

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