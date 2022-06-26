Матвиенко назвала условие продолжения переговоров Москвы с Киевом

Россия готова к переговорам с Украиной, но условия Москвы должны быть приняты Киевом, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Россия и сегодня готова к переговорам, только не декларативным, не болтологией заниматься. Четко и внятно изложенные нами условия должны быть приняты», – сообщила она в эфире белорусского телеканала СТВ, информирует РИА «Новости».

Также она добавила, что, «если бы Запад захотел, он усадил бы Украину за стол переговоров и заставил бы их достичь мирных соглашений. Но у них были совершенно другие цели, другие задачи, и сегодня это уже всем очевидно».

По ее словам, переговоры могли бы возобновиться, и Киев пошел бы на них с разрешения Запада.

«Но видите – не разрешают. Не велят, велят воевать. Все понимают, что Зеленский – это марионетка в руках США. Зеленский ради того, чтобы сохранить жизни своих граждан, должен был садиться за стол переговоров с РФ и находить взаимоприемлемое решение с учетом уже сложившихся реалий», – сообщила Матвиенко.

Напомним, глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявил, что Киев может вернуться к переговорам с Москвой к концу августа после того, как рассчитывает провести контрнаступление на некоторых участках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что избранный украинской стороной стиль переговоров с российской не принес Киеву ничего хорошего. Он сообщал, что Украина не предлагала России возобновить переговоры после визита в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги. Последние переговоры сторон проходили в конце марта в Стамбуле.

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