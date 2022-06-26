 

Освобожден поселок Волчеяровка в ЛНР

26.06.2022, 22:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Группировка российских войск «О» освободила поселок Волчеяровка под Лисичанском в ЛНР, подтвердили информационные агентства.

Поселок был освобожден накануне, захвачены трофеи и пленные. В результате подразделения украинских войск, которые отступают из Лисичанска, лишились одной из ключевых дорог для выхода из образующегося «котла». Украинские военные в самом Лисичанске находятся в оперативном окружении, передает РИА «Новости».

Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. На заводе «Азот» проводится зачистка. Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России ведут бои в городской застройке Лисичанска.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12.21 / Киев отказался дезавуировать заявления главкома ВСУ об открытии огня

08.09.21 / ABC News – без электричества до конца сентября — американцы пытаются наладить быт после урагана «Ида»

01.11.20 / Парламентские выборы в Грузии выиграла правящая партия – данные ЦИК

02.10.21 / “Антонов” переплачивает миллионы за заправку своих самолетов, отвергая дешевые предложения – “Схемы”

04.01.21 / Адвокаты фигурантов дела об убийстве Шеремета считают, что новая информация может “разрушить” версию следствия

16.11.20 / С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу

28.12.20 / Орбан хочет уничтожить единую Европу

12.01.22 / В штате Нью-Джерси ввели режим ЧС из-за штамма «омикрон»

30.12.21 / Пока Запад наблюдает за Украиной, РФ успешно перевооружается

20.07.21 / “Ой, хороша”, “Идеал женщины”. Брежнева широко развела ноги на камеру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика