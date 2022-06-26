Освобожден поселок Волчеяровка в ЛНР

Группировка российских войск «О» освободила поселок Волчеяровка под Лисичанском в ЛНР, подтвердили информационные агентства.

Поселок был освобожден накануне, захвачены трофеи и пленные. В результате подразделения украинских войск, которые отступают из Лисичанска, лишились одной из ключевых дорог для выхода из образующегося «котла». Украинские военные в самом Лисичанске находятся в оперативном окружении, передает РИА «Новости».

Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. На заводе «Азот» проводится зачистка. Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России ведут бои в городской застройке Лисичанска.

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