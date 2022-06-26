Освобожден поселок Волчеяровка в ЛНР
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Группировка российских войск «О» освободила поселок Волчеяровка под Лисичанском в ЛНР, подтвердили информационные агентства.
Поселок был освобожден накануне, захвачены трофеи и пленные. В результате подразделения украинских войск, которые отступают из Лисичанска, лишились одной из ключевых дорог для выхода из образующегося «котла». Украинские военные в самом Лисичанске находятся в оперативном окружении, передает РИА «Новости».
Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. На заводе «Азот» проводится зачистка. Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России ведут бои в городской застройке Лисичанска.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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