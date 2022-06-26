 

Турция отказалась присоединяться к санкциям против России

26.06.2022, 22:30, Новости дня
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Анкара не вводит санкции против РФ и не собирается к ним присоединяться, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Калын сообщил, что в этом вопросе «систематического давления» на Турцию нет. Однако, по его словам, «периодически такие запросы поступают». «Я уже сказал, мы не можем этого сделать, так как это ударит по нашей экономике прежде всего», – сообщил он. Калын также подчеркнул посредническую роль Анкары, «ведь все идет через Турцию», передает РИА «Новости» со ссылкой на Haberturk.

Калын заявил, что Турция «проводит в отношении РФ взвешенную политику», она «не вводит санкций и не будет к ним подключаться», намерена «соблюдать свои интересы». «Если все разрушат мосты, кто в итоге будет говорить с Россией?» – приводит его слова ТАСС.

Как сообщил представитель президента Турции, экономические отношения его страны с Россией «носят такой характер, что введение санкций нанесет больше ущерба экономике Турции», чем самой России. В результате Турция «заняла четкую позицию» по данному вопросу, «на Западе ее приняли».

Напомним, британская Financial Times указывала, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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