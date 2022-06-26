Мнение: Вверх по лестнице, ведущей вниз

Мне постоянно приходится читать довольно неграмотные комментарии и целые тексты, которые в том или ином виде проводят мысль о том, что нынешняя Россия «скатывается в «совок». Под «совком», понятно, имеется в виду Советский Союз.

Почему неграмотные? Потому что слово «скатывается» подразумевает однозначный процесс движения сверху вниз. То есть, современная Россия, по представлению комментаторов, стоит выше по уровню своего развития, чем СССР.

Не соглашусь категорически. Советский Союз по всем своим показателям был вершиной развития Русской цивилизации. Ни в одно историческое время она не достигала таких показателей. Ключевым фактором стал уникальный проект развития, позволивший выйти из вторичного положения по отношению ко всем иным существующим проектам. Собственный проект не является панацеей, так как обладает своими внутренними противоречиями, однако субъектное положение по отношению к нему позволяет управлять им и разрешать противоречия, опираясь на внутренние ресурсы.

Итогом стал невиданный в истории темп роста, который (строго диалектически) привел к объяснимому противоречию: управляющий контур стал тормозом развития, перестав соответствовать неизмеримо более сложному управляемому объекту. У советской элиты было два выхода — создать механизм приведения в соответствие управления и управляемого объекта либо принудительное упрощение этого объекта с деградацией его до уровня управления. Сегодня известно, что именно было решено.

Сказанное означает, что современная Россия однозначно примитивнее Советского Союза, а учитывая рухнувший в пропасть уровень управляющей ею сегодня страты, даже в этом деградированном состоянии Россия выглядит несовместимо более сложным по сравнению с этой стратой объектом, что снова возвращает нас к катастрофе СССР, но на гораздо более низком уровне.

Собственно, поэтому «скатиться к совку» нынешняя Россия не может — она и без того существенно ниже. Она может к этому уровню только подняться — но однозначно не при этих.

В определенном смысле я могу понять звериную ненависть Путина, Чубайса и прочих представителей сегодняшней “элиты” к Союзу. Где-то на уровне рудиментарного зачатка спинного мозга они понимают, что ни при каких обстоятельствах не в состоянии не то что повторить, а даже осмыслить эту сложность. И как все примитивные создания, могут только ненавидеть то, чего они не понимают.

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